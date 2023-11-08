غريليش: غوارديولا "الأفضل في العالم"

وشارك غريليش في التشكيل الأساسي لسيتي وصنع هدفا ليساهم في تمديد المسيرة الرائعة لفريقه في دوري الأبطال، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم طوال 17 مباراة متتالية في البطولة القارية.

ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن غريليش قوله: " يعطينا المدرب بيب غوارديولا الكثير، في رأيي، هو أفضل مدرب في العالم، أظهر ذلك على مدار السنين، يمكنك أن تمتلك أفضل مدرب في العالم، ولكنك تحتاج أيضًا إلى فريق وغرفة ملابس للقيام بذلك".

وقال غريليش: "لدينا فريق رائع، على أرض الملعب وأيضًا خارجه، لدينا فريق مقرب جدًا، نحن نحب أن نكون مع بعضنا البعض ونحب اللعب مع بعضنا البعض وهذا ما يظهر على أرض الملعب".

وأعرب غريليش عن سعادته للحفاظ على السجل الخالي من الهزائم في المجموعة السابعة وتأمين تأهل سيتي لدور الـ16 قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، وأضاف: هذا ما أردنا فعله، كل عام نلعب العديد من المباريات، ففي معظم الأوقات نشارك في معظم المسابقات، لذا التأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، هذا ما أردنا فعله، كان هذا هدفنا.