ريال مدريد يعلن رحيل "صاحب الفضل" في الفوز بدوري الأبطال

ولم يكن خوسيلو لاعبًا أساسيًا في تشكيلة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه لعب دورًا حاسمًا في بلوغ ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل التتويج بالبطولة لاحقًا، بعدما شارك بديلًا وسجل هدفين قرب النهاية في مرمى بايرن ميونيخ في إياب نصف النهائي.

خوسيلو (34 عامًا) بدأ مسيرته مع أكاديمية ريال مدريد قبل أن يرحل عن الفريق عام 2012، ويخوض عدة تجارب في ألمانيا وإنجلترا، ثم يعود لعملاق الدوري الإسباني الموسم الماضي قادمًا من إسبانيول على سبيل الإعارة.

وسجل خوسيلو عشرة أهداف خلال 34 مباراة في الدوري الإسباني، ليساعد ريال مدريد على الفوز باللقب المحلي.

وانضم خوسيلو لتشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي المشاركة في بطولة أوروبا، التي تستعد لمواجهة جورجيا في دور الستة عشر بعد غد الأحد.