ريال مدريد يعلن رحيل "صاحب الفضل" في الفوز بدوري الأبطال
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، رحيل مهاجمه خوسيلو؛ صاحب الفضل في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا، إلى نادي الغرافة القطري.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد تفعيل ريال مدريد بند شراء خوسيلو من إسبانيول، توصل لاتفاق مع الغرافة من أجل انتقال اللاعب".
كما أعلن نادي الغرافة القطري، عبر حسابه على منصة "إكس"، تعاقده مع مهاجم ريال مدريد المشارك مع منتخب إسبانيا حاليًا في بطولة أوروبا 2024 بألمانيا.
وقال الغرافة في بيانه: "من مدريد إلى الغرافة.. رسميًا خوسيلو الدولي الإسباني ينضم إلى الفهود".
وضم ريال مدريد خوسيلو بصفة نهائية من إسبانيول، قبل بيعه للفريق القطري الذي لم يعلن مدة تعاقده مع مهاجم إسبانيا الدولي.
ولم يكن خوسيلو لاعبًا أساسيًا في تشكيلة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه لعب دورًا حاسمًا في بلوغ ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل التتويج بالبطولة لاحقًا، بعدما شارك بديلًا وسجل هدفين قرب النهاية في مرمى بايرن ميونيخ في إياب نصف النهائي.
خوسيلو (34 عامًا) بدأ مسيرته مع أكاديمية ريال مدريد قبل أن يرحل عن الفريق عام 2012، ويخوض عدة تجارب في ألمانيا وإنجلترا، ثم يعود لعملاق الدوري الإسباني الموسم الماضي قادمًا من إسبانيول على سبيل الإعارة.
وسجل خوسيلو عشرة أهداف خلال 34 مباراة في الدوري الإسباني، ليساعد ريال مدريد على الفوز باللقب المحلي.
وانضم خوسيلو لتشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي المشاركة في بطولة أوروبا، التي تستعد لمواجهة جورجيا في دور الستة عشر بعد غد الأحد.