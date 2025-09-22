ما هي فرص أشرف حكيمي في الفوز بالكرة الذهبية؟

بدأ العد التنازلي نحو اللحظة الحاسمة قبل الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 اليوم الإثنين في باريس.

وتبلغ الجائزة الفردية الأعظم في تاريخ كرة القدم نسختها التاسعة والستين اليوم الإثنين عندما يتم الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم للعام الحالي.

وبينما تذهب أغلب الترشيحات نحو منافسة ثنائية خالصة بين عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان ولامين يامال أيقونة برشلونة، فإن نجوما آخرين يحملون آمال أنديتهم وبلدانهم ومتابعيهم بالفوز بالجائزة الذهبية وإحداث المفاجأة.

ويأتي النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان في مقدمة اللاعبين الأكثر قربا من المنافسة على الكرة الذهبية ومزاحمة يامال وديمبلي على الجائزة.

وعلى غرار النسخة الماضية التي فجر فيها رودري لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا المفاجأة الكبرى وخطف الكرة الذهبية من فينيسيوس جونيور، يطمح أشرف حكيمي اليوم ليعلن النجم البرازيلي رونالدينيو عن إسمه كصاحب الإنجاز الفردي الأكبر هذا العام.

ويملك أشرف حكيمي، عمليا، حظوظا وافرة لإحداث المفاجأة والتتويج بالكرة الذهبية، ورغم أن المدافعين وحراس المرمى قليلا ما فازوا بالجائزة، فإن أرقام النجم المغربي تبدو واعدة.

على المستوى الجماعي، فاز حكيمي بخمسة ألقاب مع بي آس جي من بينها بالخصوص دوري أبطال أوروبا في نهائي وضع فيه بصمته بهدف أول في شباك إنتر ميلان.

وتوج حكيمي (26 عاما) أيضا بالسوبر الأوروبي والدوري والكأس وكأس السوبر وهي جميع الألقاب المحلية الممكنة، بينما خسر فقط نهائي كأس العالم للأندية ضد تشيلسي (3 ـ 0).

أما مع المنتخب المغربي، فقد حقق حكيمي كل ما هو ممكن إذ قاد أسود الأطلس للتأهل لكأس العالم 2026، بعد أن كان ساهم أيضا في التأهل لكأس أمم إفريقيا التي تحتضنها بلاده في ديسمبر المقبل.

وعلى المستوى الفردي، حاز أشرف حكيمي على أفضل الأرقام رغم مركزه كمدافع، إذ أحرز 4 أهداف وصنع 5 أخرى في تتويج الفريق الباريسي بدوري أبطال أوروبا وهي أرقام لم يحققها أي مدافع في تاريخ المسابقة.

وأحرز أسد الأطلس هدفين في كأس العالم للأندية، بجانب أرقامه المذهلة محليا بمساهمته في 10 أهداف لسان جيرمان في مسيرته في الدوري الفرنسي وهي إحصائية لم يأت بها حتى المهاجمون.

ورغم أن الأرقام تمنح حكيمي حظوظا للتتويج بالكرة الذهبية، فإن مركزه كمدافع هو العائق الوحيد أمام التصويت عليه في الجائزة.

وفي حال تتويجه، سيكون النجم المغربي أول مدافع يحرز الكرة الذهبية منذ الإيطالي فابيو كانافارو (2006).