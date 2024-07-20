أسند الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة لقاء بيراميدز وضيفه الأهلي بعد غدٍ الاثنين إلى الحكم الألماني المثير للجدل فيلكس تسفاير.

ويستضيف بيراميدز على ملعبه الدفاع الجوي بالقاهرة منافسه الأهلي في الجولة 31 للدوري المصري.

وطلب الأهلي الاستعانة بحكام أجانب في بعض مباريات الدوري المصري من بينها لقاءي بيراميدز.

وأدار الإسباني خافيير روخاس مباراة الدور الأول بين الفريقين التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-2 يوم 12 يوليو الجاري باستاد القاهرة.

وأعلن الاتحاد المصري في بيان رسمي أسماء طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الأهلي بقيادة تسفاير ويعاونه روبرت كيمبتير ويان زيدال مساعدين ودانيال شلاغر حكمًا رابعًا وساشا ستيغمان حكمًا للفيديو ويساعده مايك بيكيل.

وأثار تسفاير جدلًا واسعًا بعد إيقافه من جانب الاتحاد الألماني لمدة 6 أشهر من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم عام 2006 بداعي التلاعب في نتائج المباريات.

وتعرض تسفاير لهجوم شديد من جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني حين كان الأخير لاعبًا في صفوف بروسيا دورتموند بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ عام 2021 بالدوري.

وهاجم بيلينغهام وقتها الحكم تسافير مشيرًا إلى تورطه في فضيحة سابقة عام 2006 ما عرض اللاعب الإنجليزي لغرامة مالية.

وأدار الحكم الألماني صاحب الـ 43 عامًا عدة مباريات مؤخرًا في كأس أوروبا "يورو 2024" على رأسها مواجهة هولندا ضد إنجلترا في دور الأربعة.

وأثار الحكم الجدل في هذه المباراة بعد احتساب ضربة جزاء لصالح إنجلترا ضد هولندا ما جعله يتعرض لهجوم حاد من فيرجيل فان دايك قائد الطواحين في وسائل الإعلام عقب اللقاء الذي انتهى بفوز إنجلترا بنتيجة 2-1.