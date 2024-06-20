تغطية مباشرة.. مباراة الدنمارك وإنجلترا في يورو 2024
يواجه منتخب إنجلترا نظيره الدنماركي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمباريات المجموعة الثالثة في "يورو 2024".
وتضم المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 كلا من إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا وصربيا.
وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لمباراة الدنمارك وإنجلترا في كأس أوروبا:
فيما يلي تشكيل الفريقين:
الدنمارك: كاسبر شمايكل (القائد)، أندرياس كريستنسن، يواكيم أندرسن، يانيك فسترجارد، يواكيم مايله، مورتن هيولماند، بيير-إميل هويبرج، فيكتور كريستيانسن، كريستيان إريكسن، يوناس ويند، راسموس هويلوند.
إنجلترا: جوردان بيكفورد وكايل ووكر ومارك جيهي وجون ستونز وكيران ترابيير وترينت ألكسندر-أرنولد وديكلان رايس وجود بيلينجهام وفيل فودن وبوكايو ساكا وهاري كين (القائد).
انطلاق صافرة بداية المباراة.
الدقيقة 2: أول هجمة لمنتخب إنجلترا، عن طريق عرضية من ووكر، شتتها الدفاع الدنماركي.
الدقيقة 8: سقوط ووكر دون تدخل من أحد، وكاد أن يتعرض للإصابة، ثم قام اللاعب الإنجليزي بتغيير حذائه.
مرور 10 دقائق واللعب محصور في وسط الملعب، بسبب تحفظ الفريقين.
الدقيقة 13: أول هجمة حقيقية، جات من فيل فودين مهاجم إنجلترا بتسديدة قوية، ولكنها علت العارضة.
الدقيقة 17: تسديدة قوية من هاري كين يبعدها الدفاع الدنماركي.
الدقيقة 18: هاري كين يفتتح أول أهداف اللقاء ويحرز الهدف الأول لمنتخب إنجلترا.
هاري كين قابل عرضية من زميله ووكر، وسدد كرة أرضية ليحرز الهدف الأول لمنتخب بلاده.
الدقيقة 23: هجوم دنماركي، يقابله تنظيم دفاعي من لاعبي إنجلترا.
الدقيقة 25: رأسية من يوناس ويند مهاجم الدنمارك، يتصدى لها جوردان بيكفورد.
الدقيقة 27: إنذار يانيك فيسترغارد لاعب الدنمارك.
الدقيقة 31: تسديدة قوية من مهاجم الدنمارك، يشتتها الدفاع الإنجليزي لركنية.
الدقيقة 34: هدف التعادل لمنتخب الدنمارك، عن طريق مورتن هيولماند.
مورتن هيولماند استلم الكرة خارج منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية صاروخية، ارتطمت بالعارضة، وسكنت الشباك الإنجليزية.
الدقيقة 39: رأسية قوية من أندرسون لاعب الدنمارك، ولكن تعلو عارضة المنتخب الإنجليزي.
سيطرة دنماركية على مجريات اللعب بعد هدف التعادل.
الدقيقة 43: تسديدة قوية من منتخب الدنمارك، وحارس إنجلترا في المكان المناسب.
الدقيقة 45+1: تسديدة قوية من فيل فودين، تعلو العارضة بقليل.
حكم المباراة يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1