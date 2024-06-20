تغطية مباشرة.. مباراة الدنمارك وإنجلترا في يورو 2024

انطلاق صافرة بداية المباراة.

الدقيقة 2: أول هجمة لمنتخب إنجلترا، عن طريق عرضية من ووكر، شتتها الدفاع الدنماركي.

الدقيقة 8: سقوط ووكر دون تدخل من أحد، وكاد أن يتعرض للإصابة، ثم قام اللاعب الإنجليزي بتغيير حذائه.

مرور 10 دقائق واللعب محصور في وسط الملعب، بسبب تحفظ الفريقين.

الدقيقة 13: أول هجمة حقيقية، جات من فيل فودين مهاجم إنجلترا بتسديدة قوية، ولكنها علت العارضة.