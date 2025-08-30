حالة غضب كبيرة.. أول رد فعل من الخطيب بعد كارثة الأهلي أمام بيراميدز

تلقّى الأهلي أول هزيمة في الدوري المصري هذا الموسم بعد خسارته على ملعبه أمام بيراميدز بنتيجة 0-2 مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة.

وأحرز المغربي وليد الكرتي ثنائية فريقه في الدقيقتين 5 و68 ليمنح بيراميدز انتصاراً ثميناً.

وشهدت المباراة هتافات مدوية من جانب جماهير الأهلي للمطالبة برحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق الأحمر بسبب سوء النتائج.

وتولى ريبيرو قيادة الأهلي يوم 29 مايو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس، ولم يحقق سوى فوز وحيد على حساب فاركو بالدوري من أصل 4 مباريات.

وبحسب مصدر مطلع داخل الأهلي فإن هناك اجتماعاً عاجلاً بين محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف المدير الرياضي بعد لقاء بيراميدز.

وأوضح أن هناك حالة غضب كبيرة لدى الخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز وأداء لاعبي الفريق الأحمر.

وأكد أن الخطيب سيناقش مع يوسف مصير المدير الفني وهناك اتجاه لتوجيه الشكر للإسباني ريبيرو بسبب سوء النتائج.

وجمع الأهلي 5 نقاط في 4 جولات محتلاً المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري.