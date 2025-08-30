logo
رياضة

حالة غضب كبيرة.. أول رد فعل من الخطيب بعد كارثة الأهلي أمام بيراميدز

حالة غضب كبيرة.. أول رد فعل من الخطيب بعد كارثة الأهلي أمام بيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 8:45 م

تلقّى  الأهلي أول هزيمة في الدوري المصري هذا الموسم بعد خسارته على ملعبه أمام بيراميدز بنتيجة 0-2 مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة.

وأحرز المغربي وليد الكرتي ثنائية فريقه في الدقيقتين 5 و68 ليمنح بيراميدز انتصاراً ثميناً.

أخبار ذات علاقة

مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

مطالبات برحيل ريبيرو.. بيراميدز يعمق جراح الأهلي في الدوري المصري (فيديو)

 وشهدت المباراة هتافات مدوية من جانب جماهير الأهلي للمطالبة برحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق الأحمر بسبب سوء النتائج.

وتولى ريبيرو قيادة الأهلي يوم 29 مايو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت عماد النحاس، ولم يحقق سوى فوز وحيد على حساب فاركو بالدوري من أصل 4 مباريات.

أخبار ذات علاقة

الأهلي المصري

بداية كارثية للغاية.. الأهلي يحقق أسوأ معدل نقاط منذ 10 سنوات

 وبحسب مصدر مطلع داخل الأهلي فإن هناك اجتماعاً عاجلاً بين محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف المدير الرياضي بعد لقاء بيراميدز.

وأوضح أن هناك حالة غضب كبيرة لدى الخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز وأداء لاعبي الفريق الأحمر.

أخبار ذات علاقة

أشرف داري مدافع الأهلي المصري

تشخيص إصابة أشرف داري مدافع الأهلي المصري

 وأكد أن الخطيب سيناقش مع يوسف مصير المدير الفني وهناك اتجاه لتوجيه الشكر للإسباني ريبيرو بسبب سوء النتائج.

وجمع الأهلي 5 نقاط في 4 جولات محتلاً المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC