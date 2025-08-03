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رياضة

من زيزو إلى رونالدو.. 5 صفقات "دمرت" غرف خلع الملابس

من زيزو إلى رونالدو.. 5 صفقات "دمرت" غرف خلع الملابس
كريستيانو رونالدو وزيزوالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 4:46 ص

كتب – نور الدين ميفراني

تدفع الأندية مبالغ كبيرة أحيانًا للتعاقد مع لاعبين ونجوم في إطار سعيهم لتعزيز صفوف الفريق وتحقيق الألقاب، لكن بعض الصفقات تتحول لنقمة وتسبب مشاكل في غرف الملابس وتدمر الفريق.

وفي الغالب تكون المشاكل بسبب الرواتب الكبيرة والحوافز التي يتلقاها النجم القادم؛ ما يثير غضب وغيرة اللاعبين والنجوم السابقين أو بسبب المعاملة الخاصة والمميزة للنجم الجديد.

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ونستعرض في التقرير الآتي أبرز 5 صفقات دمرت غرف الملابس.

انتقال ميسي لباريس سان جيرمان

تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع برشلونة صيف 2021 بهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا وتكوين فريق نجوم لضمه سابقا البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

لكن تواجد النجم الأرجنتيني في باريس سان جيرمان وعلاقته القوية بنيمار سببت تصدعًا في غرف الملابس وتكوين مجموعات متصارعة، وهو ما أدى لعدم نجاح الفريق في أهدافه ومغادرة ميسي بعد موسمين فقط سجل خلالهما أسوأ الأرقام الشخصية في مسيرته، كما أن اللاعب دائمًا ما يشكو من تأثير هذه الفترة على حياته الكروية والأسرية.

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انتقال إبراهيموفيتش لبرشلونة

انتقل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في صيف 2009 لبرشلونة قادمًا من إنتر ميلان في صفقة قدرت بنحو 66 مليون يورو، حيث دفع الفريق الإسباني 50 مليون يورو وتخلى عن مهاجمه الكاميروني صامويل إيتو للفريق الإيطالي.

ومنح المهاجم السويدي راتبًا صافيًا يصل إلى 9 ملايين يورو، لكنه سبب أزمات كبيرة داخل غرفة الملابس بسبب خلافاته مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا ومطالبته بدور أكبر في الفريق، وهو ما دفعه للرحيل بعد موسم واحد.

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انتقال مبابي لريال مدريد

انتقل النجم الفرنسي كيليان مبابي الصيف الماضي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وتقاضى تعويضًا مهمًّا لكونه لم يكلف النادي رسوم انتقال، والراتب الأعلى في الفريق.

وأثر الراتب المرتفع للنجم الفرنسي في قوة غرف ملابس ريال مدريد، حيث يرفض البرازيلي فينيسيوس جونيور تجديد عقده في حال عدم مساواته في الراتب مع مبابي، كما يطالب الإنجليزي جود بيلينغهام بتعديل راتبه.

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 عودة كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد

لم تكن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريقه السابق مانشستر يونايتد صيف 2021 موفقة ولا شبيهة بفترته الأولى 2003-2009، لكونها شهدت الكثير من المشاكل وأثرت في غرفة ملابس الفريق.

ولم يتقبل عدة لاعبين عودة النجم البرتغالي ورغبته في القيادة وبعد موسم أول مقبول ازدادت المشاكل في بداية الموسم الثاني، حيث تم إجلاسه على دكة البدلاء من قبل المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، وهو ما دفع كريستيانو رونالدو للخروج إعلاميًّا وانتقاد إدارة مانشستر يونايتد التي أنهت عقده، لينتقل إلى النصر السعودي في 2023.

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انتقال أحمد سيد "زيزو" للأهلي المصري

انتقل نجم الزمالك السابق أحمد سيد "زيزو" للنادي الأهلي المصري في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض، لكن الأرقام الكبيرة التي تلقاها والراتب الكبير أشعلت غرفة ملابس الفريق الأحمر.

وطالب عدة لاعبين من إدارة الأهلي تعديل عقودهم لمساواتها مع الأرقام التي حصل عليها "زيزو" وأبرزهم إمام عاشور، حيث تسعى الإدارة لترضيته بالفعل، وهو ما قد يدمر غرفة ملابس الفريق في الموسم الجديد وقد يؤدي لرحيل بعض النجوم.

 

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