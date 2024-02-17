ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعزز صدارته باكتساح ساليرنيتانا

تقدم إنتر ميلان في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس تورام، وبعده بدقيقتين سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 40 سجل دينزيل دومفريس الهدف الثالث لإنتر ميلان، فيما اختتم ماركو أرناوتوفيتش الرباعية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع إنتر ميلان بهذا الفوز رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي يلعب غداً مع مضيفه هيلاس فيرونا، علماً أن إنتر لديه مباراة مؤجلة.