ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعزز صدارته باكتساح ساليرنيتانا
عزز إنتر ميلان صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير برباعية نظيفة على ضيفه ساليرنيتانا ضمن منافسات الجولة 24 من المسابقة.
رفع إنتر ميلان بهذا الفوز رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول
تقدم إنتر ميلان في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس تورام، وبعده بدقيقتين سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني.
وفي الدقيقة 40 سجل دينزيل دومفريس الهدف الثالث لإنتر ميلان، فيما اختتم ماركو أرناوتوفيتش الرباعية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.
ورفع إنتر ميلان بهذا الفوز رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي يلعب غداً مع مضيفه هيلاس فيرونا، علماً أن إنتر لديه مباراة مؤجلة.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 13 نقطة في المركز العشرين والأخير، بفارق سبع نقاط خلف مراكز النجاة من الهبوط.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: