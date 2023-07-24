تقرير: أردا غولر قد يشارك في مباراة ريال مدريد أمام مانشستر يونايتد
لفت التركي أردا غولر الأنظار خلال تواجده على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مواجهة ميلان، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، صباح يوم الاثنين، في المعسكر الإعدادي بأمريكا.
ورغم تواجد غولر على مقاعد البدلاء إلا أنه لم يشارك في اللقاء، إذ قالت صحيفة "ماركا" في تقريرها إن "غولر غاب عن مواجهة ميلان، لأسباب احترازية، خاصة أنه كان يعاني من آلام في الساق خلال الأيام الماضية".
وأوضحت أن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي فضَّل عدم المجازفة والدفع باللاعب التركي الشاب أمام ميلان، مؤكدًا أنه لا حاجة للمخاطرة بأيّ شكل خلال فترة الإعداد.
وأشارت الصحيفة إلى أن غولر أظهر انطباعات جيدة لقدراته في التدريبات، وسيكون جاهزًا لتحقيق المشاركة الأولى له بقميص الميرنغي ضد مانشستر يونايتد.
وأفاد التقرير أن أنشيلوتي يعتزم الاعتماد على غولر في مركز الجناح، رغم إجادته اللعب في خط الوسط، لكن المدرب الإيطالي يريد أن يستخدمه في الخط الأمامي الذي يضم عددًا محدودًا من اللاعبين.
وحقَّق ريال مدريد، فوزًا مهمًّا في أولى مبارياته الودية أمام ميلان، بنتيجة 3-2، إذ شهدت المباراة وجود بعض الصفقات الجديدة بقميص الميرنغي، مثل: جود بيلينغهام، خوسيلو، وإبراهيم دياز، وفران غارسيا.
وستكون المباراة الودية المقبلة لنادي ريال مدريد أمام مانشستر يونايتد، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية.