تقرير: أردا غولر قد يشارك في مباراة ريال مدريد أمام مانشستر يونايتد

لفت التركي أردا غولر الأنظار خلال تواجده على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مواجهة ميلان، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، صباح يوم الاثنين، في المعسكر الإعدادي بأمريكا.

ورغم تواجد غولر على مقاعد البدلاء إلا أنه لم يشارك في اللقاء، إذ قالت صحيفة "ماركا" في تقريرها إن "غولر غاب عن مواجهة ميلان، لأسباب احترازية، خاصة أنه كان يعاني من آلام في الساق خلال الأيام الماضية".