الترجي يتوهج في افتتاح مرحلة الصراع على لقب الدوري التونسي

استهل الترجي التونسي حملة استرجاع لقبه بطلاً للدوري التونسي لكرة القدم بفوزه على جاره الملعب التونسي بهدفين دون ردٍ، مساء الثلاثاء، على ملعب رادس ضمن افتتاح مرحلة المراهنة على اللقب.

وسجل المدافع ياسين مرياح هدف المباراة الأول في الدقيقة الحادية والأربعين من الشوط الأول من ضربة جزاء قبل أن يضيف البرازيلي رودريغو رودريغيز الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

ورفع الترجي التونسي رصيده في صدارة الدوري إلى 6 نقاط، بعد أن كان دخل مرحلة التتويج باللقب مستفيدًا من 3 نقاط حوافز حصل عليها بعد أن تصدر المجموعة الثانية في المرحلة الأولى، وفي المقابل تجمد رصيد الملعب عند نقطتين (حوافز).

وكان الملعب التونسي الطرف الأفضل في الشوط الأول، حيث أتيحت له العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكن مهاجميه هيثم الجويني، وحمزة الخضراوي، وبلال الماجري، فشلوا بزيارة شباك الحارس أمان الله مميش الذي كان سدًا منيعًا أمام مرماه تصدى لكل المحاولات الهجومية التي اقتربت من مرماه.

وانتظر الترجي الدقيقة الأربعين ليرد الفعل، عندما توغل مدافعه محمد بن علي ثم مرر كرة عرضية، لكن مدافع الملعب تدخل لإعاقته ليعلن الحكم أمير لوصيف ضربة جزاء للترجي بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، نفذها ياسين مرياح بنجاح معلنًا تقدم فريقه بهدف.

وفي الشوط الثاني، أحكم الترجي قبضته على مجريات اللعب حتى الدقائق الأخيرة عندما تمكن مهاجمه البديل البرازيلي رودريغو رودريغيز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى من سباق المراهنة على اللقب، الأربعاء، عندما يلتقي الصفاقسي مع الأفريقي فيما يستضيف الاتحاد المنستيري النجم الساحلي.