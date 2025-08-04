ريال مدريد يرفض عرضا قويا من الدوري السعودي لضم مدافع الفريق

رفض نادي ريال مدريد الإسباني عرضا قويا من الدوري السعودي للمحترفين لضم مدافع الفريق، البرازيلي إيدير ميليتاو، بالميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لما ذكره موقع "Defensa Central"، فإن مسؤولي ريال مدريد رفضوا عرضا سعوديا بقيمة 25 مليون يورو لشراء عقد ميليتاو، دون الكشف عن اسم النادي المهتم بالمدافع البرازيلي.

أخبار ذات علاقة 4 لاعبين في ريال مدريد يرعبون أنشيلوتي

وأشار التقرير إلى انزعاج مدرب الفريق الملكي، تشابي ألونسو، في الساعات الأخيرة لكثرة الأخبار المتداولة عن اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين بميليتاو، مما جعل الإدارة الإسبانية تتخذ قراراً عاجلاً.

وشدد التقرير على إدارة النادي الملكي ليس لديها أي شك بشأن استمرارية اللاعب البرازيلي، بالموسم المقبل، حيث لديهم كامل الثقة في تعافي المدافع البرازيلي من الإصابة الكبيرة التي تعرض لها في الموسم الماضي.

ميليتاو، البالغ من العمر 27 عاما، يعد واحداً من لاعبي ريال مدريد الأساسيين، ويعرف بسرعته الكبيرة في الملعب، وقدرته على اللعب على الجانب الأيمن من خط الدفاع، ما جعل ألونسو من أشد المعجبين به.

ويلعب ميليتاو مع ريال مدريد منذ موسم 2019، ويرتبط بعقد حتى عام 2028، وخاض منذ انضمامه لصفوف الفريق الأبيض 173 مباراة، مسجلاً خلالها 12 هدفا، ومساهما في 6 أهداف أخرى.