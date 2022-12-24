يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني.. مانشستر يونايتد مستعد لدفع قيمة فسخ عقد إنزو فرنانديز مع بنفيكا

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إنه يمكن لمانشستر يونايتد أن يوجه ضربة قوية لليفربول في سوق الانتقالات بعد أن أخذ زمام المبادرة في السباق للتعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب خط وسط بنفيكا.

ويسعى يونايتد وليفربول إلى الحصول على توقيع لاعب مميز في خط الوسط، في عام 2023، حيث ظهر اسما جود بيلينغهام وإنزو فرنانديز.