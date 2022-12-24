يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني.. مانشستر يونايتد مستعد لدفع قيمة فسخ عقد إنزو فرنانديز مع بنفيكا
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إنه يمكن لمانشستر يونايتد أن يوجه ضربة قوية لليفربول في سوق الانتقالات بعد أن أخذ زمام المبادرة في السباق للتعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز لاعب خط وسط بنفيكا.
ويسعى يونايتد وليفربول إلى الحصول على توقيع لاعب مميز في خط الوسط، في عام 2023، حيث ظهر اسما جود بيلينغهام وإنزو فرنانديز.
ونقلت الصحيفة عن الصحفي البرتغالي برونو أندرادي، أن مانشستر يونايتد على استعداد لدفع قيمة فسخ عقد إنزو مع بنفيكا والذي يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني في يناير المقبل.
وأوضحت "ديلي إكسبريس" أن مانشستر يونايتد تقدم بذلك على ليفربول في سباق ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.
وأشارت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد اختارت عدم اتخاذ نهج ملموس مع إنزو فرنانديز في الصيف قبل أن ينضم إلى بنفيكا مقابل 16 مليون جنيه إسترليني فقط من ريفر بليت.
والآن من المقرر أن يكلف ضم اللاعب أكثر بكثير بعد بدايته المذهلة في أوروبا ومشواره الناجح في كأس العالم.
وكان فرنانديز جزءًا مهمًا من منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 في قطر، حيث عزز أسهمه بشكل كبير.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينغهام هو أولوية ليفربول على نجم بنفيكا لكنها أوضحت أن يورغن كلوب يخاطر بخسارة اللاعبين.
وأكدت أنه إذا كان مانشستر يونايتد متقدمًا في سباق إنزو فرنانديز، ربما كنتيجة لتردد ليفربول في دفع مبلغ من 9 أرقام، يجب أن يركز الريدز اهتمامه الكامل على ضم بيلينغهام.
وإذا أظهر الريدز ترددًا في إكمال صفقة بيلينغهام، فإن مانشستر سيتي وريال مدريد لديهما القوة المالية للانقضاض على اللاعب، وبالتالي ينتهي الأمر بليفربول دون بيلينغهام أو إنزو.
وبحسب "ديلي إكسبريس" فإن إنزو فرنانديز وبيلينغهام يملكان القدرة على البقاء في طليعة لاعبي خط الوسط على مدار العقد المقبل، وبالنسبة لنادٍ مثل ليفربول، يريد الفوز بالألقاب المحلية والأوروبية، فإن فقدانهما سيكون كارثيًا.