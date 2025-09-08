للاتحاد والقادسية.. النصر السعودي يحدد سعرا ضخما لعبد الإله العمري

اتخذت إدارة النصر السعودي موقفا صارما بشأن الأندية الراغبة في التعاقد مع عبد الإله العمري، مدافع الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ودخل ناديا القادسية والاتحاد في صراع قوي من أجل الظفر بخدمات اللاعب، قبل إغلاق باب الميركاتو يوم 10 سبتمبر الجاري.

وأعاد نادي الاتحاد، مفاوضاته مع النصر من أجل استقطاب العمري بعد فترة إعارة ناجحة للاعب مع كتيبة “العميد” الموسم الماضي، توج خلالها ببطولتي الدوري وكأس الملك.

وذكرت تقارير أخيرة بأن عبد الإله العمري رفض عرضاً من القادسية لضمه خلال الميركاتو الصيفي، حيث يريد ارتداء قميص الاتحاد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن النصر بدوره ينتظر وصول عرض مناسب للموافقة على رحيل العمري.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي النصر يشترط وصول عرض بمبلغ يزيد عن 70 مليون ريال مقابل التخلي عن العمري، بالإضافة إلى نجاح المفاوضات الجارية لشراء عبدالله مادو مدافع الاتفاق.

وخطف النصر الأضواء على صعيد الصفقات التي أبرمها في الميركاتو الصيفي؛ إذ نجح في ضم كل من الفرنسي كينغسلي كومان، والبرتغالي جواو فيليكس، والإسباني إينيغو مارتينيز، إلى جانب المهاجم هارون كمارا، والمدافع نادر الشراري، وسعد الناصر؛ وهذه التعاقدات نابعة من رغبة الإدارة في بناء فريق متكامل قادر على المنافسة محلياً وقارياً، وإعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسم شهد كثيراً من التذبذب.