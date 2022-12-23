ملعبه يتسع لـ2500 مشجع وتأسس في 2017.. معلومات عن منافس برشلونة في كأس الملك

وقال النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن إنترسيتي سيخوض ليلة سحرية أخرى في كأس الملك، حيث سيستضيف أحد أكبر أندية العالم في مباراة مثيرة لفريق يمثل أليكانتي، على حد تعبير رئيسه ومؤسسه سلفادور مارتي.

وقال مارتي لموقع النادي: "استضافة نادي برشلونة جائزة مستحقة لجميع جماهير إنترسيتي، سيكون لدينا حفلة ونستمتع بهذه المباراة، لقد كان لدينا حظ هائل مع كأس الملك، وأعتقد أن التنسيق سيحقق نجاحًا ويجعلنا نستمتع بليلة ساحرة".

ويعمل النادي على إيجاد الملعب المناسب لاستضافة المباراة، وأوضح مارتي: "إذا كان بإمكاننا اللعب في ريكو بيريز، سيكون ذلك جيدًا للمدينة بأكملها".

وقال رئيس إنترسيتي الذي يريد أن تستمتع مدينة أليكانتي بأكملها بالمباراة: "هذه هي المرة الثانية التي نلعب فيها بالكأس، والمرة الأولى كانت ضد أتليتك بيلباو والآن ضد برشلونة، وسنحاول تقديم أقصى ما لدينا والظهور بشكل جيد".