ملعبه يتسع لـ2500 مشجع وتأسس في 2017.. معلومات عن منافس برشلونة في كأس الملك
سيكون نادي إنترسيتي منافسًا لبرشلونة في دور 32 من كأس ملك إسبانيا، حيث يستضيف النادي الكتالوني في مباراة واحدة أحد أيام 3 أو 4 أو 5 يناير/كانون الثاني المقبل.
والفريق المنافس بالدرجة الثالثة، لا يملك سوى ملعب يتسع لـ 2500 متفرج، لكنه يسعى إلى زيادة المقاعد إلى 4000 مقعد ليفي باشتراطات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وقال النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن إنترسيتي سيخوض ليلة سحرية أخرى في كأس الملك، حيث سيستضيف أحد أكبر أندية العالم في مباراة مثيرة لفريق يمثل أليكانتي، على حد تعبير رئيسه ومؤسسه سلفادور مارتي.
وقال مارتي لموقع النادي: "استضافة نادي برشلونة جائزة مستحقة لجميع جماهير إنترسيتي، سيكون لدينا حفلة ونستمتع بهذه المباراة، لقد كان لدينا حظ هائل مع كأس الملك، وأعتقد أن التنسيق سيحقق نجاحًا ويجعلنا نستمتع بليلة ساحرة".
ويعمل النادي على إيجاد الملعب المناسب لاستضافة المباراة، وأوضح مارتي: "إذا كان بإمكاننا اللعب في ريكو بيريز، سيكون ذلك جيدًا للمدينة بأكملها".
وقال رئيس إنترسيتي الذي يريد أن تستمتع مدينة أليكانتي بأكملها بالمباراة: "هذه هي المرة الثانية التي نلعب فيها بالكأس، والمرة الأولى كانت ضد أتليتك بيلباو والآن ضد برشلونة، وسنحاول تقديم أقصى ما لدينا والظهور بشكل جيد".
تاريخ تأسيس النادي
تأسس نادي إنترسيتي، العام 2017، وحاول، في يونيو/حزيران 2018، الانضمام للدرجة الأعلى من خلال الاندماج مع نادي نوفيلدا لكن الاتحاد الإسباني رفض ذلك.
وفي العام ذاته تم أُدراج النادي في سوق الأسهم، وفي 2019 تأهل لأول مرة إلى كأس الملك وفاز في الدور التمهيدي على يو دي جران تاراغال ليواجه أتليتك بيلباو في الدور الأول وخسر بثلاثية نظيفة.
وتضم تشكيلة الفريق، الذي يقوده المدير الفني غوستافو سيفيريو، 23 لاعبًا بينهم 6 محترفين أجانب ومتوسط أعمار لاعبيه 27.2 عام وملعبه "أنطونيو سولانا" يتسع لـ 2500 متفرج فقط وهذا لا يتناسب مع اشتراطات الاتحاد الإسباني للعبة الذي حدد الحد الأدنى لملاعب الكأس بأربعة آلاف متفرج.
وأقصى مبلغ دفعه النادي للتعاقد مع لاعب جديد كان 200 ألف يورو للتعاقد مع الجناح الأيسر آرون بينان وذلك في رقم قياسي للنادي.
ويستأنف برشلونة مبارياته في الليغا، السبت المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب كأس العالم في قطر التي توجت الأرجنتين بلقبها، وذلك عندما يستضيف غريمه المحلي إسبانيول ضمن الجولة 15 للمسابقة.