ألفونسو ديفيز يسجل أسرع هدف في كأس العالم 2022 (فيديو)

سجل الكندي ألفونسو ديفيز أسرع هدف في كأس العالم 2022 في قطر، بعدما هز شباك كرواتيا في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالمونديال.

وجاء هدف ألفونسو ديفيز بعد دقيقة و8 ثوانٍ من ضربة رأس بعد كرة عرضية من تاغون بوشانان.