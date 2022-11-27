ألفونسو ديفيز يسجل أسرع هدف في كأس العالم 2022 (فيديو)
أتيبا هوشنسون بات أول لاعب كندي يشارك في 100 مباراة مع المنتخب الكندي.
سجل الكندي ألفونسو ديفيز أسرع هدف في كأس العالم 2022 في قطر، بعدما هز شباك كرواتيا في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالمونديال.
وجاء هدف ألفونسو ديفيز بعد دقيقة و8 ثوانٍ من ضربة رأس بعد كرة عرضية من تاغون بوشانان.
وهذه ثاني مشاركة لمنتخب كندا في كأس العالم بعد أن شارك في نسخة 1986 حيث ودع من الدور الأول دون أن يحقق أي فوز أو هدف.
وبالتالي بات ألفونسو ديفيز هو أول لاعب في تاريخ كندا يسجل هدفًا في كأس العالم.
في حين بات أتيبا هوشنسون أول لاعب كندي يشارك في 100 مباراة مع المنتخب الكندي وفقا لشبكة "أبوتا" للأرقام والإحصائيات.
وفي النسخة الجارية في قطر، خسر منتخب كندا 0/1 أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية وأهدر ديفيز حينها ركلة جزاء، وسيلعب منتخب كندا في ختام دور المجموعات أمام المغرب يوم الخميس.