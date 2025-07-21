عزلة وضيق خاطر.. رسالة نارية من حامد حمدان بعد منعه من الانتقال إلى الزمالك

أثار الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت، جدلا واسعا بين الجماهير بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، في أعقاب أزمته الأخيرة، ومنعه من الانتقال لصفوف نادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك يستهدف الحصول على خدمات حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن إدارة بتروجت رفضت الاستغناء عن اللاعب بأي شكل من الأشكال.

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كما أن إدارة بتروجت سارعت بإصدار بيان رسمي أكدت فيه رفضها الاستغناء عن اللاعب، مشيرة إلى أن المفاوضات مع الزمالك كانت شفهية فقط، ولم تصل إلى مراحل متقدمة من حيث القيمة المالية أو التفاصيل التعاقدية، وأكد البيان تمسك الجهاز الفني والإداري ببقاء اللاعب، في ظل الاستعداد للمنافسة على البقاء في الدوري المصري بالموسم الجديد.

وتشهد الفترة الجارية تغيّب حامد حمدان صاحب الـ24 عاما عن التدريبات الجماعية لبتروجت بالتزامن مع رفض إدارة ناديه بيع عقده للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكتب حمدان عبر حسابه على "إنستغرام": "مساء الخير، أما بعد: عموما الإنسان يمر بضغوطات نفسية، مما يؤدي للعزلة وضيق الخاطر، الحمدلله".

وكان اللاعب قد تقدَّم بطلب جديد لإدارة بتروجت من أجل الرحيل عن النادي والانضمام إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

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وبرَّر حمدان طلبه بوصول علاقته بالمدير الفني سيد عيد إلى طريق مسدود، واستبعاده من التدريبات الجماعية، وإلزامه بأداء تدريبات منفردة.

وشارك اللاعب الفلسطيني الدولي بقميص بتروجت خلال الموسم الماضي 2024/25 بمختلف البطولات في 25 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما خلال 2170 دقيقة لعب.