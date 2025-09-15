دي ماريا يسجل هدفا خرافيا في تعادل روساريو سنترال مع بوكا جونيورز (فيديو)

تعادل بوكا جونيورز وروساريو سنترال 1-1 في البطولة الختامية للدوري الأرجنتيني، إذ تمكن كل فريق من هز الشباك في الشوط الأول الممتع على ملعب خيجانتي دي أروييتو.

وسجل بوكا جونيورز الهدف الأول في الدقيقة الـ20 عندما ارتقى رودريغو باتاليا ليقابل تمريرة عرضية من ركلة حرة بضربة رأس من وسط منطقة الجزاء لتسكن مرمى حارس روساريو خورخي براون ليمنح الزوار التقدم.

وردَّ روساريو سنترال سريعًا وسجل هدف التعادل بعد أربع دقائق فقط عندما أطلق أنخيل دي ماريا تسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الشباك من زاوية ضيقة على الجانب الأيمن إثر ركلة ركنية.

ولم يشهد الشوط الثاني المزيد من الأهداف لكن واصل الفريقان الضغط الهجومي وصنعا فرصًا أمتعت الجماهير.

وتقدم بوكا جونيورز للمركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما يحتل روساريو المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.