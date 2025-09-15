تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
logo
رياضة

دي ماريا يسجل هدفا خرافيا في تعادل روساريو سنترال مع بوكا جونيورز (فيديو)

دي ماريا يسجل هدفا خرافيا في تعادل روساريو سنترال مع بوكا جونيورز (فيديو)
دي مارياالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز

تعادل بوكا جونيورز وروساريو سنترال 1-1 في البطولة الختامية للدوري الأرجنتيني، إذ تمكن كل فريق من هز الشباك في الشوط الأول الممتع على ملعب خيجانتي دي أروييتو.

وسجل بوكا جونيورز الهدف الأول في الدقيقة الـ20 عندما ارتقى رودريغو باتاليا ليقابل تمريرة عرضية من ركلة حرة بضربة رأس من وسط منطقة الجزاء لتسكن مرمى حارس روساريو خورخي براون ليمنح الزوار التقدم.

أخبار ذات علاقة

أنخيل دي ماريا لاعب روزاريو الأرجنتيني

هدف وفيديو مؤثر في عودة ملحمية لدي ماريا إلى روزاريو (شاهد)

  

أخبار ذات علاقة

أنخيل دي ماريا خاض آخر مبارياته مع بنفيكا في كأس العالم للأندية 2025

بنفيكا يقدم عرضا خرافيا لنجم جزائري بعد رحيل دي ماريا

 

وردَّ روساريو سنترال سريعًا وسجل هدف التعادل بعد أربع دقائق فقط عندما أطلق أنخيل دي ماريا تسديدة متقنة بقدمه اليسرى في الشباك من زاوية ضيقة على الجانب الأيمن إثر ركلة ركنية.

 

 

 

ولم يشهد الشوط الثاني المزيد من الأهداف لكن واصل الفريقان الضغط الهجومي وصنعا فرصًا أمتعت الجماهير.

وتقدم بوكا جونيورز للمركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، فيما يحتل روساريو المركز السادس في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC