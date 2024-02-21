راتكليف يصدم جمهور مانشستر يونايتد

واكتملت عملية استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25% من نادي مانشستر يونايتد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وفي أول تصريحاته بعد عملية الاستحواذ قال راتكليف إن عودة مانشستر يونايتد ستستغرق وقتًا طويلاً، وليس بشكل سريع كما تريد الجماهير.

وقال راتكليف في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "على الناس أن تمهلنا الوقت لنعود بالفريق".

وأضاف: "سيستغرق الأمر موسمين إلى 3 مواسم، وليس من المنطق أن نتوقع العودة الموسم المقبل".

وتابع: "نحن بحاجة للمشي بتمهّل نحو الحلول المناسبة وليس الركض بسرعة نحو الحلول غير المناسبة".

وواصل: "لن يكون الإنفاق ببذخ والصيف المقبل هو الحل".