راتكليف يصدم جمهور مانشستر يونايتد
وجَّه الملياردير البريطاني جيم راتكليف صدمة إلى جماهير مانشستر يونايتد، بعد أقل من يوم واحد من اكتمال عملية استحواذه على حصة 25% من نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واكتملت عملية استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25% من نادي مانشستر يونايتد، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.
وفي أول تصريحاته بعد عملية الاستحواذ قال راتكليف إن عودة مانشستر يونايتد ستستغرق وقتًا طويلاً، وليس بشكل سريع كما تريد الجماهير.
وقال راتكليف في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "على الناس أن تمهلنا الوقت لنعود بالفريق".
وأضاف: "سيستغرق الأمر موسمين إلى 3 مواسم، وليس من المنطق أن نتوقع العودة الموسم المقبل".
وتابع: "نحن بحاجة للمشي بتمهّل نحو الحلول المناسبة وليس الركض بسرعة نحو الحلول غير المناسبة".
وواصل: "لن يكون الإنفاق ببذخ والصيف المقبل هو الحل".
وعن سبب إصراره على المشاركة في ملكية نادي مانشستر يونايتد قال: "إنه شعور رائع، هذا حلم طفولة، وهذه لحظة فخر، ويسرّني أن أعلن بأنني سأقود مانشستر يونايتد فيما هو قادم".
وأضاف: "لا يهمني حقًا الجانب المادي في هذا الاستثمار فأنا أجني أموالًا كافية من النفط والمواد الكيميائية والغاز، وهذا ليس استثمارًا هدفه الربح المادي لأن ما يهمني هو نجاح مانشستر يونايتد مجددًا".
وحول خطته للفترة المقبلة قال: "ببساطة، ما نسعى إلى تحقيقه داخل الملعب هو الفوز بالمباريات والمنافسة على بطولتي الدوري ودوري الأبطال.. هذا هدفنا الوحيد؛ الفوز بالمباريات والبطولات.. ذلك ما يهم مانشستر يونايتد الذي أرى، وبانحياز بسيط، أنه النادي الأكبر والأعظم في العالم".
وعن مستقبل تين هاغ قال: "ما سأقوله فيما يخص المدرب هو أن النادي عيّن مدربين كثر في آخر 11 موسمًا، ولم ينجح منهم أحد في بيئة العمل تلك، وهذا يوضح لي أن هناك خللًا في البيئة".