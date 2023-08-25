مدرب مومباي: مواجهة الهلال بقيادة نيمار ستكون مثيرة
قال ديس باكنغهام مدرب مومباي سيتي الهندي إن مواجهة نيمار وبقية تشكيلة الهلال السعودي باهظة الثمن ستكون مثيرة، وذلك بعد وقوع الفريقين في نفس المجموعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويشارك حامل لقب الدوري الهندي للمرة الثانية في المسابقة القارية التي تنطلق، في سبتمبر/ حزيران، وسيواجه الهلال حامل اللقب 4 مرات والذي دعم تشكيلته بضم النجم البرازيلي بجانب عدة لاعبين بارزين بعد إجراء قرعة البطولة أمس الخميس.
وقال باكنغهام لموقع ناديه على الإنترنت: "أعتقد أن أي شخص شاهد هذه الانتقالات التي كان آخرها نيمار يرى إثارة في الأمر".
وأضاف: "سيجلبون لاعبين بكفاءة عالية إلى الهند، وهو أمر مثير للغاية بالنسبة لنا ولنادينا، وأيضًا للجماهير الهندية التي ستأتي لمشاهدة هذا النوع من اللاعبين".
وشارك مومباي سيتي للمرة الأولى في المسابقة، في الموسم الماضي، لكنه ودعها من دور المجموعات بعدما خسر مرتين أمام الشباب السعودي بنتائج كبيرة.