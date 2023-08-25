مدرب مومباي: مواجهة الهلال بقيادة نيمار ستكون مثيرة

ويشارك حامل لقب الدوري الهندي للمرة الثانية في المسابقة القارية التي تنطلق، في سبتمبر/ حزيران، وسيواجه الهلال حامل اللقب 4 مرات والذي دعم تشكيلته بضم النجم البرازيلي بجانب عدة لاعبين بارزين بعد إجراء قرعة البطولة أمس الخميس.

وقال باكنغهام لموقع ناديه على الإنترنت: "أعتقد أن أي شخص شاهد هذه الانتقالات التي كان آخرها نيمار يرى إثارة في الأمر".

وأضاف: "سيجلبون لاعبين بكفاءة عالية إلى الهند، وهو أمر مثير للغاية بالنسبة لنا ولنادينا، وأيضًا للجماهير الهندية التي ستأتي لمشاهدة هذا النوع من اللاعبين".