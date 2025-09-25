إصابة خطيرة في الرأس تتسبب في وفاة لاعب آرسنال السابق عن عمر 21 عاما

أعلن نادي تشيستر سيتي الإنجليزي الخميس وفاة لاعبه الشاب بيلي فيغار عن عمر 21 عاما بعد أيام قليلة من تعرضه لإصابة قوية على مستوى الرأس خلال مباراة جمعت فريقه بنادي ضد وينغيت آند فينشلي السبت الماضي.

وانضم فيغار إلى صفوف تشيستر سيتي هذا الصيف، بعد أن قضى الموسم الماضي مع فريق هاستينغز يونايتد، وذلك بعد أن كان يلعب في صفوف آرسنال بين عامي 2022 و 2024 عندما وقع أول عقد احتراف.

وبعد سبع سنوات قضاها في الفئات السنية لنادي آرسنال، انتقل بيلي فيغار إلى أندية أخرى في إنجلترا لكن مباراة فريقه تشيستر سيتي السبت الماضي كانت مباراة الوداع بعد إصابة خطيرة أودت بحياته بعد تعكر حالته الصحية.

ونعى نادي تشيستر سيتي لاعبه الراحل ببيان تأبين مؤثر كما نشر نادي آرسنال والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانات لتعزية أسرة النجم الشاب الراحل في بداية مشواره الكروي.

وقالت بعض المصادر إن بيلي فيغار، المولود أواخر العام 2003، وبعد تعرضه لإصابة دماغية خطيرة السبت الماضي، ظل في حالة غيبوبة حتى يوم الثلاثاء عندما خضع لعملية جراحية لزيادة فرص تعافيه.

ورغم تحسن حالته مساء الأربعاء بشكل طفيف، فإن الإصابة الخطيرة جدًا تسببت في وفاته يوم الخميس.

وأكدت المصادر ذاتها أن عائلة اللاعب تعرضت لصدمة قوية وخاصة والديه فيما أكد نادي تشيستر أن عشقه الأول كان كرة القدم التي حلم بأن يصبح فيها نجما كبيرا لكن الأقدار لم تمنحه الفرصة لتحقيق طموحاته.

وأثارت وفاة بيلي فيغار، الذي سجّل فيجار هدفين في ست مباريات مع فريقه الجديد تساؤلات حول سلامة اللاعبين والإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الرياضيين من الإصابات الخطيرة.

وسلطت بعض التقارير الضوء على الحادثة المأساوية قائلة إن لعبة كرة القدم تشهد حدوث إصابات الرأس نتيجة عدة عوامل، منها الاصطدامات والسقوط، وحتى عند تسديد الكرة برأس اللاعب لكن الإسعافات العاجلة كفيلة بأن تنقذ الكثير من المصابين من الخطر، كما لمحت إلى أن اللاعب الراحل لم يتم الإسراع بعلاجه.