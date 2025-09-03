‏لا تقللوا من احترام أبطال الدوري.. صلاح يشن هجوما على حساب جماهيري لليفربول

رد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على أحد الحسابات الجماهيرية التابعة للنادي الإنجليزي قام بالتقليل من ثنائي الفريق السابق لويس دياز وداروين نونيز، في مقابل الإشادة بالصفقات الجديدة.

ونشر حساب "AnfieldEdition" على منصة "إكس" صورة مركبة وضع بها الثنائي داروين نونيز، الذي انتقل للهلال السعودي، ولويس دياز، الذي رحل إلى بايرن ميونخ، وقارنهما بالثنائي الجديد السويدي ألكسندر إيزاك، المنضم حديثا من نيوكاسل، وفلوريان فيرتز، مشيرا إلى أن هذا أكبر تطوير شاهده في كرة القدم.

ولكن صلاح رفض التقليل من مجهود زميليه السابقين لويس دياز ونونيز، حيث علق للحساب قائلا: "ماذا لو احتفلنا بالصفقات الكبيرة دون أن نقلل من احترام أبطال الدوري الإنجليزي؟".

ودافع الأوروغواياني نونيز عن قميص ليفربول طوال 3 مواسم، خاض خلالها 143 مباراة بجميع البطولات، هز فيها الشباك 40 مرة وقدّم لزملائه 26 تمريرة حاسمة.

وتُوج نونيز مع ليفربول بـ3 ألقاب هي: الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس الدرع الخيرية.

أما دياز فانضم إلى ليفربول في يناير 2022 قادما من بورتو البرتغالي، وخلال 148 مباراة خاضها مع الفريق سجل 41 هدفا وقدّم 23 تمريرة حاسمة.

وتُوج مع ليفربول بـ5 ألقاب هي الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الدرع الخيرية، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (مرتان).

ويتواجد صلاح حاليا في معسكر المنتخب المصري، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادا لخوض مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز صلاح الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين ليصبح الدولي المصري أول لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات.

ويحتضن ستاد القاهرة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في الخامس من سبتمبر قبل أن يحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بعد أربعة أيام أخرى ضمن المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة وبفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني. ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بثماني نقاط.