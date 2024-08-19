كشفت تقارير إعلامية عن بوادر أزمة قد تعيق صفقة انتقال متعب الحربي، نجم الشباب، إلى نظيره الهلال السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتصارع الهلال والنصر على ضم متعب الحربي لاعب الشباب والظهير الأيسر الدولي السعودي.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نادي الهلال عرَض على الشباب ضم متعب الحربي مقابل 83 مليون ريال سعودي، إضافةً إلى انتقال محمد البريك مع التكفل براتبه، وإعارة زميله مصعب الجوير إلى الشباب.

عقد متعب الحربي مع الشباب يمتد حتى يونيو 2026.

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "SSC"، فهناك بوادر انهيار لصفقة انتقال "الحربي" من الشباب إلى الهلال بسبب عدة عوامل.

وأوضح التقرير: "أول العوامل المرتبطة بالتفاصيل التي اشترطها الشباب للموافقة على الصفقة، وكان من بينها قدرة الشباب على إتمام صفقتين من العيار الثقيل، والتي تحتاج إلى موافقة لجنة الاستدامة، ولكن حال عدم قدرة النادي على إبرام هذه الصفقات لن تتم الصفقة".

وأضاف التقرير: "إدارة الهلال أيضًا لم تجلب موافقة لاعبيه على الانتقال للشباب وهما: مصعب الجوير، ومحمد البريك، وما زال هناك مفاوضات بين الناديين بشأن هذا الأمر".

وأشار: "آخر عوامل انهيار الصفقة هو دخول الاتحاد في المفاوضات القائمة بين إدارة الشباب ولاعب أتلتيكو مدريد، ماريو هيرموسو، ورفع قيمته التي وصلت إلى 8 ملايين يورو، ويرغب (العميد) في زيادة العرض لخطف اللاعب، وبالطبع إدارة الشباب تنتظر موافقة لجنة الاستدامة من أجل حسم الصفقة، وإدارة الشباب متمسكة بكل قوة باشتراطاتها بشأن متعب الحربي، أو يبقى في الفريق ولن يرحل".

نادي الهلال يرغب في التعاقد مع الحربي لعدم قناعة جيسوس مدرب الفريق بالبرازيلي رينان لودي.

متعب الحربي صاحب الـ24 عامًا بات الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب السعودي، وظهر في المباراتين الدوليتين الأخيرتين أمام باكستان والأردن بالتصفيات الآسيوية.