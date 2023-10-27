الوداد يتخطى إنيمبا ويتأهل لمواجهة الترجي بنصف نهائي الدوري الأفريقي (فيديو)
سجل الوداد الرياضي المغربي 3 أهداف في الشوط الأول ليفوز 3-صفر على ضيفه إنيمبا النيجيري، اليوم الخميس، على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء في إياب دور الثمانية للدوري الأفريقي.
تألق مدافعو الوداد وكانت البداية بعد مرور 4 دقائق إثر تمريرة في العمق من سفيان أحناش نحو رأس القائد يحيى جبران الذي مرر للظهير أيوب العملود الذي توغل وخدع الحارس.
وتم تأكيد الهدف بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد الذي ألغى التسلل الذي أعلنه الحكم المساعد الأول.
وأضاف جمال حركاس الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد متابعة لضربته الرأسية المُبعدة من الحارس بعد ركلة حرة جانبية من يحيى عطية الله من الجهة اليسرى.
وبعد مجهود فردي من الجناح هشام بوسفيان من الجهة اليسرى قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول نحو عطية الله الذي سدد بدقة من زاوية ضيقة محرزا الهدف الثالث.
وقرر الوداد الذي كان مساندًا بقرابة 40 ألف مشجع إراحة عدة لاعبين في الشوط الثاني تحسبًا لموقعة، الأحد المقبل، أمام الترجي.
بهذا الفوز تأهل الوداد وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا للدور قبل النهائي بعد انتصاره 4-صفر في مجموع المباراتين بعد فوزه ذهابًا 1-صفر.
ويلتقي الوداد في الدور قبل النهائي مع الترجي التونسي الذي تأهل، في وقت سابق اليوم، بعد فوزه 3-صفر على ضيفه مازيمبي من الكونجو الديمقراطية الذي فاز ذهابًا 1-صفر.