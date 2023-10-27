الوداد يتخطى إنيمبا ويتأهل لمواجهة الترجي بنصف نهائي الدوري الأفريقي (فيديو)

تألق مدافعو الوداد وكانت البداية بعد مرور 4 دقائق إثر تمريرة في العمق من سفيان أحناش نحو رأس القائد يحيى جبران الذي مرر للظهير أيوب العملود الذي توغل وخدع الحارس.

وتم تأكيد الهدف بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد الذي ألغى التسلل الذي أعلنه الحكم المساعد الأول.

وأضاف جمال حركاس الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد متابعة لضربته الرأسية المُبعدة من الحارس بعد ركلة حرة جانبية من يحيى عطية الله من الجهة اليسرى.

وبعد مجهود فردي من الجناح هشام بوسفيان من الجهة اليسرى قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول نحو عطية الله الذي سدد بدقة من زاوية ضيقة محرزا الهدف الثالث.

وقرر الوداد الذي كان مساندًا بقرابة 40 ألف مشجع إراحة عدة لاعبين في الشوط الثاني تحسبًا لموقعة، الأحد المقبل، أمام الترجي.