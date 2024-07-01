دي بروين يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

حرص كيفن دي بروين، نجم مانشتسر سيتي ومنتخب بلجيكا، على غلق الباب أمام التقارير التي تحدثت عن قرب رحيله في الميركاتو الحالي إلى الدوري السعودي.

وكان دي بروين قال سابقًا إنه قد يفكر في الرحيل إلى الدوري السعودي، بسبب الحوافز المالية الكبيرة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى وجود رغبة من بعض أندية الدوري السعودي في استقدام دي بروين هذا الصيف، أبرزها النصر والاتحاد.

لكن يبدو أن دي بروين تراجع عما صرح به، ليؤكد أنه سيكمل مسيرته الموسم المقبل مع مانشستر سيتي على الأقل حتى نهاية عقده.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة "HLN" البلجيكية: "سأقضي صيفًا هادئًا عقب نهاية مشاركتي مع منتخب بلجيكا في يورو 2024".