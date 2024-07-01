دي بروين يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي
حرص كيفن دي بروين، نجم مانشتسر سيتي ومنتخب بلجيكا، على غلق الباب أمام التقارير التي تحدثت عن قرب رحيله في الميركاتو الحالي إلى الدوري السعودي.
وكان دي بروين قال سابقًا إنه قد يفكر في الرحيل إلى الدوري السعودي، بسبب الحوافز المالية الكبيرة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى وجود رغبة من بعض أندية الدوري السعودي في استقدام دي بروين هذا الصيف، أبرزها النصر والاتحاد.
لكن يبدو أن دي بروين تراجع عما صرح به، ليؤكد أنه سيكمل مسيرته الموسم المقبل مع مانشستر سيتي على الأقل حتى نهاية عقده.
وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة "HLN" البلجيكية: "سأقضي صيفًا هادئًا عقب نهاية مشاركتي مع منتخب بلجيكا في يورو 2024".
وأضاف: "سأستمتع بإجازتي وسأعود إلى السيتي بعد ذلك".
وتابع: "أفترض أنه ستكون هناك محادثات مع السيتي في الأشهر المقبلة بشأن مستقبلي".
وأوضح: "سأبقى في مانشستر سيتي، لقد قرأت الكثير من العناوين الرئيسة حول الانتقالات، لكنني لم أتحدث إلى أي شخص، لقد رأيت مايكل إيمانالو، المدير الرياضي للدوري السعودي سابقًا في كأس العالم للأندية، وهو شخص أعرفه، ومن المنطقي الدردشة معًا، لكن الأمر لم يكن يتعلق بأي عملية انتقال".
دي بروين يرتبط مع مانشستر سيتي بعقد حتى صيف 2025، ولذلك يستطيع التوقيع مجانًا مع أي فريق، بداية من يناير المقبل.
ومنذ صيف 2015، لعب دي بروين 382 مباراة مع مانشستر سيتي في كل المسابقات.
وخلال هذه المباريات، سجل دي بروين 102 هدف وصنع 170 في كل المسابقات.
وعلى صعيد الألقاب، حقق دي بروين 15 لقبًا محليًّا، قاريًّا ودوليًّا.