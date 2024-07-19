يخوض الأهلي مساء اليوم الجمعة مواجهة دور الـ32 ببطولة كأس مصر أمام الألومنيوم الناشط في دوري القسم الثاني باستاد القاهرة الدولي.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد فاركو في دور الستة عشر، والذي لم يتحدد موعده بعد بشكل رسمي.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب كأس مصر الذي حققه في آخر نسختين بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.

وترددت أنباء حول تواجد المدافع الغاني الصاعد ريندورف سارباه في قائمة الأهلي لخوض لقاء الألومنيوم في كأس مصر.

ولكن مصدراً داخل الأهلي أكد لـ"إرم نيوز" أن سارباه صاحب الـ 19 عامًا لم ينضم لقائمة الفريق لخوض لقاء الألومنيوم كما تردد، موضحًا أن اللاعب يتدرب منذ فترة مع الفريق الأول، ولكن كولر لم يقم باستدعائه لقائمة المباراة.

وأشار إلى أن القائمة تشمل تواجد لاعبين من قطاع الناشئين وهما أحمد عابدين ومحمد عبد الله ثنائي منتخب الشباب تحت 19 عامًا.

واستبعد كولر بعض الأساسيين من قائمة الأهلي لخوض لقاء الألومنيوم، ومن بينهم حارس المرمى محمد الشناوي وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات.

ومن المرجح أن يعتمد مارسيل كولر مدرب الأهلي على تشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – عمر كمال.

خط الوسط: أليو ديانغ – كريم وليد "نيدفيد" – محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: رضا سليم – بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا".