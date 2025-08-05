نادٍ إماراتي ينافس أبها السعودي على صفقة "الجفالي"

تلقى نادي الزمالك اهتماماً من نادي أبها السعودي بجانب عرض آخر من الإمارات للفوز بخدمات أحد لاعبيه في الانتقالات الحالية.

ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره يوم الجمعة المقبل بالدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا.

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ويغلق باب الانتقالات في الدوري المصري الأربعاء استعداداً لبدء منافسات موسم كروي جديد.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن وجود عروض خليجية للتعاقد مع التونسي أحمد الجفالي جناح الفريق قبل يوم واحد من غلق القيد الصيفي في مصر.

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وأكد المصدر أن نادي بني ياس الإماراتي تواصل مع المسؤولين في الزمالك للاستفسار عن التعاقد مع أحمد الجفالي، على سبيل الإعارة.

وتابع: "سيحصل الجفالي مع بني ياس على قيمة عقده مع الزمالك في الموسم الواحد (200 ألف دولار أمريكي)، بعد الاتفاقات الأولية بين الناديين".

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وأكمل: "بني ياس سيرسل عرضا رسميا للزمالك صباح اليوم الأربعاء لإتمام التعاقد بشكل رسمي قبل غلق القيد".

وأضاف المصدر: "هناك عرض رسمي أيضًا من أبها السعودي للتعاقد مع الجفالي، والزمالك سيدرس جميع العروض وسيختار بينهما".

واختتم المصدر حديثه قائلا: "سيتم حسم مصير الجفالي اليوم الأربعاء من أجل توفير مكان لصم أجنبي أخر قبل غلق القيد في الـ 12 منتصف الليل".