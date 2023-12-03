مانشستر سيتي ضد توتنهام.. قبلة الحياة أم رصاصة الرحمة؟

عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع قمة منتظرة، مساء اليوم الأحد، إذ يستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.

المباراة قد تكون رصاصة الرحمة من سيتي لتوتنهام الذي يعيش حالة فنية متراجعة ليبتعد عن المنافسة على اللقب أو ربما تصبح قبلة الحياة ويحقق فوزًا ثمينًا يعيد له مرة ثانية حظوظ المنافسة المشتعلة على القمة ويمنح لاعبيه الثقة.

وخاض مانشستر سيتي 13 مباراة، حقق 9 انتصارات وتعادلين، ومني بهزيمتين حاصدًا 29 نقطة، فيما يملك فريق توتنهام 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.