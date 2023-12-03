مانشستر سيتي ضد توتنهام.. قبلة الحياة أم رصاصة الرحمة؟
عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع قمة منتظرة، مساء اليوم الأحد، إذ يستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد.
المباراة قد تكون رصاصة الرحمة من سيتي لتوتنهام الذي يعيش حالة فنية متراجعة ليبتعد عن المنافسة على اللقب أو ربما تصبح قبلة الحياة ويحقق فوزًا ثمينًا يعيد له مرة ثانية حظوظ المنافسة المشتعلة على القمة ويمنح لاعبيه الثقة.
وخاض مانشستر سيتي 13 مباراة، حقق 9 انتصارات وتعادلين، ومني بهزيمتين حاصدًا 29 نقطة، فيما يملك فريق توتنهام 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.
على صعيد الدوري الإنجليزي، فقد تقابل الفريقان في 52 مباراة، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 17 مباراة، مقابل 28 انتصارًا لفريق توتنهام هوتسبير، بينما تعادلا في 7 مواجهات.
وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 74 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 74 هدفًا أيضًا من لاعبي توتنهام.
وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2022-2023، انتهت بفوز توتنهام بهدف نظيف.
ويتطلع مانشستر سيتي، للعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما غابت عنه في آخر جولتين، بعدما فرط في تقدمه خلال مباراتيه ضد مضيفه تشيلسي وضيفه ليفربول في المرحلتين الماضيتين، ليتعادل معهما 4-4 و1-1 على الترتيب.
في المقابل، يبحث توتنهام على تحقيق نتيجة إيجابية بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أفقدته الصدارة ليتراجع إلى المركز السادس.
وبعد بدايته الرائعة في البطولة هذا الموسم، التي شهدت تحقيقه 8 انتصارات وتعادلين في أول 10 مباريات، تراجعت نتائج توتنهام بشكل مفاجئ، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأخيرة أمام تشيلسي وولفرهامبتون وأستون فيلا.
تصريحات مدرب توتنهام
وتحدث أنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق توتنهام، عن منافسة السيتي، قائلًا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بالنسبة لي، هذه هي الأوقات المهمة لأن هذا سيظهر نوع فريق كرة القدم الذي نريد أن نكون عليه، إما أن تحاول أن تكون ناديًا يحاول الإطاحة بالأندية الكبيرة وإما أن تكون ناديًا كبيرًا بالفعل، أملي وطموحي هو أن أجعل هذا النادي كبيرًا".
وتابع: "دائمًا ما يمثل اللعب ضد مانشستر سيتي أو أي فريق يدربه غوارديولا، تحديًا، أنت تحب ذلك وتستمتع به، هذا هو الملعب الذي تريد أن تكون فيه، وتقارن نفسك بالأفضل".
ويعاني توتنهام من كثرة الإصابات في الوقت الحالي، على رأسهم جيمس ماديسون، وإيفان بيريسيتش وريتشارليسون.
تصريحات غوارديولا
فيما قال غوارديولا ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان توتنهام يتحول ليصبح أكثر دفاعًا في مواجهة اليوم: "قطعًا لا، ستكون مفاجأة، لقد التقيت بالمدرب (أنجي بوستيكوغلو) في عدة مواسم سابقة عندما لعبنا ضد يوكوهاما وكان هو مدربًا، لقد رأيت بعض المباريات من قبل وقلت (لقد قام بأشياء أحبها)".
وأردف: "أنا معجب بمدى جودة أداء توتنهام في العديد من الأشياء، مثل عدد الفرص التي يصنعونها، ومدى عدوانيتهم في جميع المراكز".
وأشار: "أستمتع بمشاهدتهم كثيرًا بالنهج الذي يتبعونه، يمكن لجميع مشجعي توتنهام والناس في إنجلترا أن يعترفوا بأن تأثير أنجي كان كبيرًا".