بسبب أوسيمين... باريس سان جيرمان يصدم الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان قرر بدء المفاوضات بشكل رسمي مع نابولي لضم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم الفريق الإيطالي، في الميركاتو الحالي.

وتلقى أوسيمين العديد من العروض للرحيل عن نابولي، أبرزها من الثلاثي الإنجليزي آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، بالإضافة إلى عروض من الدوري السعودي.

وتشكل هذه الأنباء صدمة للأهلي السعودي الذي كان يرغب بقوة في ضم اللاعب، إذ أشارت التقارير إلى أن النادي السعودي ليس لديه أزمة في دفع الشرط الجزائي للاعب.

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ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ليكيب"، اليوم الاثنين، فإن سان جيرمان يخطط لإعادة فتح ملف التعاقد مع أوسيمين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى وجود تجاوب من نابولي بشأن بيع أوسيمين، الذي لديه إذن بالرحيل، رغم أن الفريق الإيطالي يرفض بيع خفيتشا كفاراتسخيليا إلى باريس.

وأوضحت أن باريس لا يزال يرفض دفع الشرط الجزائي في عقد أوسيمين البالغ 130 مليون يورو، ويأمل أن يحصل على تخفيض من نابولي.

وأكدت أن باريس قد يلجأ إلى بيع راندال كولو مواني أو غونزالو راموس قبل إبرام صفقة أوسيمين، رغم أن اللاعبين يتمسكان بالبقاء في حديقة الأمراء.

النجم النيجيري كان شارك في 32 مباراة مع فريق الجنوب الإيطالي، بكل المسابقات، خلال موسم 2023-24، حيث سجل 17 هدفًا، وصنع 4.

وكان أوسيمين انتقل إلى صفوف نابولي قادمًا من ليل الفرنسي، في صيف عام 2020.