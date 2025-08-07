وفاة جاسم دلاوري نجم الملاكمة الإيراني بعد معاناة مع السرطان

توفي جاسم دلاوري، بطل الملاكمة الإيراني، صباح اليوم الخميس، بعد صراعٍ طويلٍ مع مرض السرطان، في مستشفى رازي بمدينة قائم ‌شهر شمال إيران، عن عمرٍ ناهز 39 عاماً.

وُلد دلاوري في 2 سبتمبر 1986 في مدينة جويبار بمحافظة مازندران، وكان من أبرز وجوه الملاكمة الإيرانية في وزن فوق 91 كغم خلال العقد الأول من الألفية الثالثة.

أخبار ذات علاقة إيقاف بطل الملاكمة الأولمبي مولوغونوف بسبب مادة محظورة رياضيا

وحصل دلاوري على العديد من الألقاب والإنجازات، منها: الميدالية الفضية في بطولة الشباب الآسيوية العام 2005، والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة العام 2006، والميدالية البرونزية في بطولة آسيا في منغوليا العام 2007، كما نال لقب البطولة الآسيوية.

كما شارك دلاوري في بطولات عالمية وحقق المركز السادس في بطولة العالم، وكان يتميز بأخلاقه العالية وروحه القتالية التي أشاد بها الجميع.

وبعد اعتزاله، عمل دلاوري لفترة مدربًا في المنتخب الوطني للكبار، وظل محل تقدير الإعلام وجماهير الملاكمة في إيران.

وكان يعاني في الأشهر الأخيرة من سرطان الدم، حيث خضع لعلاج مكثف شمل زراعة نخاع العظم، إلا أن المرض تغلّب عليه في النهاية.