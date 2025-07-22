بعد تفاوضه مع الهلال.. إيزاك يصدم نيوكاسل بمطلب تعجيزي

قدم ألكسندر إيزاك "طلباته الواضحة" إلى نادي نيوكاسل يونايتد، للبقاء ضمن صفوفه، وسط اهتمام كبير من ليفربول ونادي الهلال السعودي.

وبرز إيزاك كأحد أكثر اللاعبين بريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، حيث سجل 23 هدفًا وقاد فريقه للفوز بكأس كاراباو.

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وتصدر اسم الدولي السويدي قائمة أهداف ليفربول، حيث يحلم المدرب الجديد آرني سلوت بضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن "الريدز" أتموا صفقة بقيمة 79 مليون جنيه إسترليني لضم مهاجم آينتراخت فرانكفورت هوغو إيكيتيكي، والذي يُرجح أنه كان بديلًا عن إيزاك.

كما أبدى نادي الهلال السعودي اهتمامًا كبيرًا باللاعب، حيث أفادت تقارير بأن إيزاك أعطى الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع نادي العاصمة.

وقد علق ممثل اللاعب، غونزالو غايتان، على الوضع عبر صحيفة "الرياضية" السعودية، قائلًا: "نحن ندرس ونحلل جميع الخيارات، وقد نكون قريبين من تحديد الخطوة القادمة للاعب. دون الكشف عن أي تفاصيل حول ما إذا كان إسحاق سينتقل أو سيبقى في نيوكاسل".

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إنذار إيزاك لنيوكاسل

مع اقتراب نجمهم من المغادرة، سيحاول نيوكاسل بكل قوة صد أي محاولات للتعاقد معه، لكن التقارير تشير إلى أن إيزاك قد حدد شروطًا واضحة للبقاء.

وفقًا لـ "توك سبورت"، طالب إيزاك براتب قدره 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لتجديد عقده مع النادي.

صفقة بهذا الحجم قد تعيد هيكلة الرواتب في النادي بالكامل، وقد تؤدي إلى مشاكل مماثلة لتلك التي واجهها مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة.

وعلى الرغم من عودته للتدريبات التحضيرية، غاب إيزاك عن مباراة فريقه أمام سلتيك التي انتهت بخسارة 4-0 يوم السبت.

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رد إيدي هاو

علق مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، على الوضع قائلًا: "كان قراري أن أبعده عن المباراة. سافر معنا إلى غلاسكو، لكنني قررت إعادته بسبب الضجة الإعلامية حوله. آخر شيء يريده هو الجلوس في المدرجات كمتفرج.. هذا ليس عادلًا تجاهه. لكنني واثق من أنه سيظل لاعبًا لنيوكاسل حتى نهاية فترة الانتقالات".

وأضاف: "اللاعبون المميزون صعب جدًا العثور عليهم أو تطويرهم، لذا عندما يكونون معك، يجب أن تحافظ عليهم. بالطبع نحن حريصون على بقائه جزءًا من الفريق".

وتابع: "نعم، تحدثت معه، لكن هذا طبيعي. أحترم مسيرته القصيرة. ألكسندر تدرب بشكل جيد جدًا، وأدرك أن الضجيج حوله لن يتوقف".