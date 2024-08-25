بعد حظره مشجعا.. لياو يكشف سر انفعاله بتوجيه إشارة الصمت لجمهور ميلان | إرم نيوز

كشف البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، السر وراء انفعاله الشديد على جماهير ميلان خلال مواجهة بارما، مساء السبت، حيث قام بتوجيه إشارة بالصمت لبعض الجماهير التي أطلقت ضده صافرات الاستهجان.

وتلقى ميلان الخسارة على يد بارما بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبينما كان جميع زملائه عادوا بالفعل إلى نصف ملعبهم، توقف الجناح البرتغالي تجاه نقطة محددة في المدرجات، ثم وضع إصبعه على فمه لإسكات المنتقدين، وأخيرًا قلد الإشارة التي تعني أنكم تتحدثون أكثر من اللازم.

كما قام اللاعب بحظر أحد المشجعين على منصة "إكس"، بعدما سخر منه بسبب الكرة التي تعامل معها برعونة، وارتدت على فريقه بهدف.

وعلق المشجع: "اللقطة المعتادة من رافائيل لياو، ولكنكم تستمرون في الدفاع عنه".

وحاول لياو التخفيف من حدة الانتقادات التي طالته، حيث لجأ إلى حسابه على "إنستغرام" ليوضح السبب الذي جعله يطلق هذه الإشارة، قائلًا: "لم تكن الإشارة ولن تكون أبدًا موجهة إلى (كورفا سود)، لأنهم كانوا دائمًا معي في أصعب اللحظات، وربما هم المعجبون الحقيقيون الوحيدون الذين يقفون إلى جانبنا في الأوقات العصيبة، أشاهد آراءً من بعض مشجعي ميلان التي بالنسبة لي، غير إنسانية، أعتقد أنهم أكثر مثل مشجعي الإنترنت، كانت الإشارة موجهة لمشجع محدد أدلى بتعليق سلبي بينما كنا نخسر. لا يخطو أي لاعب في ميلان إلى الملعب ليلعب بشكل سيئ عن قصد، نحن نكرم هذا القميص من بداية كل مباراة حتى نهايتها".

وتابع: "سأواصل المخاطرة كما كنت دائمًا، هذا ما يجعلني مختلفًا. لن أغير طريقة لعبي؛ لأنني آليتُ المخاطرة. مباراة الأمس أصبحت خلفنا الآن، حان الوقت للتركيز على المعركة القادمة".