معلومات مثيرة.. ماذا تعرف عن أقصر دوري كرة قدم في العالم؟

ألقت صحيفة "ماركا" الضوء على ما يطلق عليه الدوري الأقصر في العالم، والذي يقام في جزيرة "غرينلاند"، حيث يمكن التتويج باللقب خلال خمس مباريات فقط.

و"غرينلاند" عاصمتها نوك وتقع بين المحيط الأطلسي ومنطقة القطب الشمالي، شمال شرق كندا.

ويُقام الدوري وفق نظام فريد بين ثمانية فرق تُقسَّم إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم أربعة فرق، يواجه كل فريق خصومه في مجموعته مرة واحدة (ثلاث مباريات)، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي (مباراة واحدة)، على أن يتقابل الفائزان في النهائي يوم الأحد المقبل، من الثلاثاء إلى الأحد، مع يوم راحة الجمعة، ثم تبدأ الاستعدادات للموسم التالي، ورغم قصر المدة، لا تغيب الحماسة عن الأجواء.

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ونقلت الصحيفة عن واحدة من عشاق اللعبة: "كرة القدم هنا تُعد ديانة، وخلال هذا الأسبوع ستبقى مدينة نوك بأكملها ملتفة حول الملعب، كل شخص يشجع فريقه المفضل، ولكن قبل كل شيء، الجميع متحدون بحب كرة القدم".

وأوضحت "ماركا"، أن دوري "غرينلاند" هاوٍ بالكامل، ليس هذا فحسب، بل يتعين على لاعبي الفرق الثمانية المشاركة تحمّل تكاليف السفر إلى المدينة المستضيفة.

رغم أن اللجنة المنظمة للبطولة، المتمثلة في الاتحاد الغرينلاندي لكرة القدم، تتكفّل بتوفير الإقامة لجميع اللاعبين المشاركين، إلا أن فريقين من الفرق المسجلة لن يتمكنا في النهاية من خوض البطولة بسبب عدم توفر عدد كافٍ من اللاعبين المستعدين لتحمّل تكاليف السفر.

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الفريقان الغائبان هما UB-83 من مدينة أوبيرنافِك الشمالية، وN-48 من مدينة إيلوليسات السياحية، والذي يُعد أحد أكثر الفرق تتويجًا بلقب الدوري الغرينلاندي، حيث فاز به 12 مرة، كان آخرها في عامي 2019 و2022.

وسيكون حاضرًا، كما هو متوقع، فريق B-67، الذي يستضيف البطولة في نوك، ويُعد الفريق الأكثر تتويجًا في تاريخ غرينلاند، برصيد 15 لقبًا، من بينها آخر نسختين أقيمتا عامي 2023 و2024.

وعقب قرعة أُجريت بالطريقة التقليدية، باستخدام كرات ورقية ووعائين بلاستيكيين، أسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأقوى B-67 في مجموعة واحدة مع K-33 وIT-79 وT-41، أما المجموعة الثانية، فتضم FC Nuuk وFC Tugto وN-45 وG-44، حيث سيتنافسون على بطاقتي التأهل المتبقيتين إلى نصف النهائي، المقرر إقامته يوم السبت.

تُقام مباريات الدوري أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، يخصص الجمعة للراحة، ثم تُقام نصف النهائي يوم السبت، تليه المباراة النهائية يوم الأحد، هكذا تنطلق في نوك الدوري الأقصر في العالم.