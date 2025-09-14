logo
رياضة

مانشستر سيتي يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي
فرحة لاعبو مانشستر سيتي بالهدف الثاني في شباك اليونايتدالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

حقّق مانشستر سيتي انتصارًا ساحقًا على منافسه التقليدي مانشستر يونايتد بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار ذات علاقة

الجزائري ريان آيت نوري

مانشستر سيتي يتلقى صدمة بشأن مدة غياب الجزائري ريان آيت نوري

 

وجاء هذا الفوز ليعيد التوازن لمسيرة السيتي في البطولة، بعد تلقيه هزيمتين أمام توتنهام هوتسبير وبرايتون.

سجّل فيل فودين الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 18، بتسديدة رأسية متقنة بعد عرضية دقيقة من زميله جيريمي دوكو، لتهز الشباك وترفع النتيجة إلى (1-0).

 

 

وفي الشوط الثاني، أضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد أن تلقى كرة حاسمة من دوكو أيضًا، لينفرد بالكرة ويسجّلها ببراعة في الشباك، مُضاعفًا التقدم.

لم يكتفِ هالاند بذلك، فأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 68، من انفراد جديد، ليُحكم فريقه السيطرة على النتيجة والمباراة.

 

 

أخبار ذات علاقة

عمر مرموش

أزمة إصابات تضرب ديربي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

 

بفضل هذه النتيجة، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط. 

فيما تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط فقط، مما تسبب في هبوطه إلى المركز الـ14.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC