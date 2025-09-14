مانشستر سيتي يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

حقّق مانشستر سيتي انتصارًا ساحقًا على منافسه التقليدي مانشستر يونايتد بنتيجة (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هذا الفوز ليعيد التوازن لمسيرة السيتي في البطولة، بعد تلقيه هزيمتين أمام توتنهام هوتسبير وبرايتون.

سجّل فيل فودين الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 18، بتسديدة رأسية متقنة بعد عرضية دقيقة من زميله جيريمي دوكو، لتهز الشباك وترفع النتيجة إلى (1-0).

وفي الشوط الثاني، أضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد أن تلقى كرة حاسمة من دوكو أيضًا، لينفرد بالكرة ويسجّلها ببراعة في الشباك، مُضاعفًا التقدم.

لم يكتفِ هالاند بذلك، فأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 68، من انفراد جديد، ليُحكم فريقه السيطرة على النتيجة والمباراة.

بفضل هذه النتيجة، قفز مانشستر سيتي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط.

فيما تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 4 نقاط فقط، مما تسبب في هبوطه إلى المركز الـ14.