كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة للنادي الملكي.

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ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن فلورنتينو بيريز، البالغ من العمر 77 عامًا، أخبر المقربون منه أنه لا يستبعد الترشح لانتخابات عام 2025.

فلورنتينو بيريز يتولى رئاسة ريال مدريد منذ 21 عامًا، أمضى 6 سنوات بين عامي 2000 و2006، وعاد في عام 2009، ليقود النادي من دون معارضة، وحقق نجاحاً هائلاً منذ ذلك الحين.

وقالت "ريليفو" إن البعض داخل فالديبيباس كان يُعارض فكرة بقاء فلورنتينو بيريز رئيسا للنادي؛ بسبب عمره وبعض المشاكل الصحية، لكن الأمور تحسنت على المستويات كلها.

وأوضحت: "بيريز يبدو مستعداً لمواصلة عمله في السنوات الأربع المقبلة"

وعلى الرغم من أنه يبدو أنه حقق كل شيء، يمكن لريال مدريد أن يعيش أربع سنوات أخرى تحت قيادته.

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يذكر أن الانتخابات الأخيرة لنادي ريال مدريد أجريت 13 أبريل 2021، وفاز بها فلورنتينو بيريز، إذ كان "المرشح الأوحد" لهذا المنصب.

وستُجرى الانتخابات المقبلة لنادي ريال مدريد في ربيع عام 2025.