اليابانية يوشيمي ياماشيتا تكتب التاريخ كأول امرأة تدير مباراة في أمم آسيا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن اليابانية يوشيمي ياماشيتا ستصبح أول امرأة تدير مباراة في كأس آسيا لكرة القدم للرجال بعد غد السبت، وذلك عندما تتولى مهمة تحكيم المباراة التي ستجمع بين منتخب أستراليا البطل السابق والهند في المجموعة الثانية.
وسيعاون ياماشيتا طاقم مكون من الحكمتين المساعدتين ماكوتو بوزنو وناومي تيشيروجي، ما يجعلهن أول طاقم تحكيم من السيدات بالكامل يدير المباراة التي ستقام على ملعب أحمد بن علي.
وسبق وأن تعاون الثلاثي من قبل في إدارة مباريات على مستوى الأندية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2019، وبطولة دوري أبطال آسيا 2022، بالإضافة إلى مباريات في الدوري الياباني العام الماضي.
ووصلت ياماشيتا، التي تعد أول حكمة محترفة من اليابان، إلى الدوحة متسلحة بخبرة إدارة مباريات في نسختين من كأس العالم للسيدات، بينما كانت ضمن طاقم تحكيم في بطولة كأس العالم 2022.
وتعد اليابانية (37 عاما) واحدة من بين خمس حكمات ستقمن بإدارة مباريات في كأس آسيا للرجال، التي تقام في الفترة ما بين 12 يناير كانون الثاني والعاشر من فبراير/ شباط المقبل.
وتنطلق بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 غدا الجمعة، بمواجهة بين قطر حاملة اللقب وصاحبة الضيافة ولبنان ضمن المجموعة الأولى.
وتستضيف قطر البطولة القارية بعدما تراجعت الصين عن تنظيمها بسبب تأثير جائحة كورونا.