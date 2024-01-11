اليابانية يوشيمي ياماشيتا تكتب التاريخ كأول امرأة تدير مباراة في أمم آسيا

وسيعاون ياماشيتا طاقم مكون من الحكمتين المساعدتين ماكوتو بوزنو وناومي تيشيروجي، ما يجعلهن أول طاقم تحكيم من السيدات بالكامل يدير المباراة التي ستقام على ملعب أحمد بن علي.

وسبق وأن تعاون الثلاثي من قبل في إدارة مباريات على مستوى الأندية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2019، وبطولة دوري أبطال آسيا 2022، بالإضافة إلى مباريات في الدوري الياباني العام الماضي.

ووصلت ياماشيتا، التي تعد أول حكمة محترفة من اليابان، إلى الدوحة متسلحة بخبرة إدارة مباريات في نسختين من كأس العالم للسيدات، بينما كانت ضمن طاقم تحكيم في بطولة كأس العالم 2022.