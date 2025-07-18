الموعد والقنوات الناقلة لمباراة دهوك وزاخو في نهائي كأس العراق

يسدل الستار مساء اليوم الجمعة، على منافسات موسم طويل وشاق في الكرة العراقية بإقامة اللقاء المرتقب بين فريقي دهوك وزاخو على ملعب "الشعب" الدولي في الدور النهائي ببطولة كأس العراق.

وتوج نادي الشرطة بلقب الدوري العراقي لكرة القدم، بينما تنتظر بطولة كأس العراق فارساً جديداً يتوج للمرة الأولى سواء دهوك أو زاخو اللذين لم يسبق لهما الحصول على اللقب.

أخبار ذات علاقة دهوك يُنهي أحلام القوة الجوية ويصعد إلى نهائي كأس العراق (فيديو)

وتخطى دهوك عقبة القوة الجوية في دور نصف النهائي بنتيجة 3-1، بينما فاز زاخو على منافسه الشرطة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف.

كأس العراق على الأبواب… المؤتمر الصحفي يرسم ملامح المواجهة #كأس_العراق Posted by Iraq Stars League on Thursday, July 17, 2025

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، وهو نفس التوقيت المحلي.

أخبار ذات علاقة الشرطة يهدر حلم الثنائية ويودع كأس العراق أمام زاخو

وكان مقرراً أن تقام المباراة على ملعب "نوروز" قبل أن يتم نقلها إلى ملعب الشعب للسماح بحضور جماهيري أكبر.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 2 التي حصلت على حقوق بث المباراة بجانب قناة العراق الرياضية.

أخبار ذات علاقة عراب كأس العراق.. من هو المدرب الراحل أنور جسام؟

ومن المنتظر أن يشارك الفائز بلقب كأس العراق في بطولة دوري أبطال آسيا 2 خلال الموسم المقبل، بينما ضمن الشرطة خوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.