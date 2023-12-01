حقيقة عرض الشباب لضم زيزو من الزمالك
كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عرض الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك.
ونقل شوبير عن محمد المنجم رئيس الشباب قوله عن تفاوض ناديه لضم أحمد سيد زيزو: "لا أستطيع تأكيد أو نفي هذا الأمر".
وأضاف شوبير أن الزمالك ينفي كل شيء ويؤكد "لا يوجد أي عرض للاعب ولا حتى مفاوضات شفهية".
وفي أغسطس الماضي، أعلن الزمالك في بيان رسمي رفضه عرضًا من الشباب للحصول على خدمات "زيزو".
ورد اللاعب بأن رغبته كانت وستظل دائمًا مصلحة الزمالك وجماهيره، وإذا كانت رغبة جماهير الزمالك وإدارة النادي هي انتقاله لأي نادٍ والاستفادة المادية أو أيًا كان السبب سأكون أول داعم لهذا القرار.
وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في 2025، وسجل الموسم الحالي 5 أهداف وصنع 2 في 8 مباريات.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن زيزو سجل 68 هدفا وصنع 55 في 205 مباريات مع الزمالك.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع سوار كويا الغيني يوم الأحد في كأس الكونفدرالية الأفريقية على أن يلاقي الاتحاد السكندري يوم الخميس في الدوري المصري.
وافتتح الزمالك مشواره في الكونفدرالية بالفوز 1/0 على أبوسليم الليبي، ويحتل الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 11 نقطة من 7 مباريات.