حقيقة عرض الشباب لضم زيزو من الزمالك

وفي أغسطس الماضي، أعلن الزمالك في بيان رسمي رفضه عرضًا من الشباب للحصول على خدمات "زيزو".

ورد اللاعب بأن رغبته كانت وستظل دائمًا مصلحة الزمالك وجماهيره، وإذا كانت رغبة جماهير الزمالك وإدارة النادي هي انتقاله لأي نادٍ والاستفادة المادية أو أيًا كان السبب سأكون أول داعم لهذا القرار.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في 2025، وسجل الموسم الحالي 5 أهداف وصنع 2 في 8 مباريات.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن زيزو سجل 68 هدفا وصنع 55 في 205 مباريات مع الزمالك.