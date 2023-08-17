هاري كين لا يستبعد المنافسة على الكرة الذهبية بعد الانتقال لبايرن ميونخ
قال هاري كين إنه قد ينافس على الكرة الذهبية بعد انتقاله من توتنهام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.
ويستعد كين، الهداف التاريخي لتوتنهام، لخوض مباراته الأولى كأساسي مع بايرن ميونخ غدًا الجمعة أمام فيردر بريمن، بعد أيام من انتقاله للفريق في صفقة مكلفة.
وبحسب صحيفة "ميرور" فإن كين انتقل من توتنهام إلى بايرن ميونخ مقابل 100 مليون يورو، ويمكن أن ترتفع إلى 120 مليون يورو إذا تم استيفاء بعض الحوافز الإضافية.
ونقلت صحيفة "ميرور" عن كين قوله: "إذا كنت تفوز بالدوري ودوري الأبطال، ولدينا بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل أيضًا (مع إنجلترا).. كما رأينا مع الكرة الذهبية، يجب أن تفوز بألقاب لتحقيق الجائزة".
وأوضح كين: "إذا كنت أسجل الأهداف وفزنا بالألقاب فسيكون هذا موضع تساؤل، لكن هذا ليس ما أركز عليه الآن".
وتابع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا "لقد قلت دائمًا إنني لا أريد الاعتزال أبدًا وأشعر أنه كان بإمكاني فعل المزيد، كان ذلك جزءًا كبيرًا من عملية اتخاذ القرار للوصول إلى بايرن ميونخ".
وبحسب الصحيفة فإنه لا يمكن إنكار أن التوقعات والمتطلبات من كين في بايرن ميونخ تختلف عما كانت عليه في توتنهام.
ففي بايرن ميونخ الألقاب ضرورية في كل موسم، وسيؤدي الفشل في الفوز بلقب الدوري الألماني، على أقل تقدير، إلى إقالة المدرب توماس توخيل.
ولذلك، هناك ضغط كبير على هاري كين لتقديم المساعدة لبايرن ميونخ ومساعدة الفريق البافاري على استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه آخر مرة موسم 2012/2023.
ومع هذا أصر كين، قائد منتخب إنجلترا، على أنه ليس قلقًا جدًّا من ثقل التوقعات.
وقال كين: "إذا لم تفز أو تقدم أداءً جيدًا في بايرن ميونخ فستكون هناك علامات استفهام عليك، لقد تمكنت من التعامل مع ذلك خلال مسيرتي، سواء كان ذلك مع توتنهام أو إنجلترا".
وكان لدى كين بالفعل فرصة لرفع الألقاب مع بايرن ميونخ يوم السبت الماضي في كأس السوبر السوبر، لكن الفريق خسر 0/3 أمام لايبزيغ، وشارك كين في الشوط الثاني.
وانضم كين إلى أكاديمية توتنهام هوتسبر عام 2009، ومثّل النادي في جميع الفئات، ووقع أول عقد احترافي له في يوليو 2010.
ولعب كين 435 مباراة مع توتنهام، وسجل 280 هدفًا، ليصبح هداف النادي التاريخي.
ونال كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ المسابقة، بعد آلان شيرر.
كما سجل كين 58 هدفًا في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وهو الهداف التاريخي للمنتخب.