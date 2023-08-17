هاري كين لا يستبعد المنافسة على الكرة الذهبية بعد الانتقال لبايرن ميونخ

قال هاري كين إنه قد ينافس على الكرة الذهبية بعد انتقاله من توتنهام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

ويستعد كين، الهداف التاريخي لتوتنهام، لخوض مباراته الأولى كأساسي مع بايرن ميونخ غدًا الجمعة أمام فيردر بريمن، بعد أيام من انتقاله للفريق في صفقة مكلفة.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن كين انتقل من توتنهام إلى بايرن ميونخ مقابل 100 مليون يورو، ويمكن أن ترتفع إلى 120 مليون يورو إذا تم استيفاء بعض الحوافز الإضافية.