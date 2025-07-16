ما لا يعرفه الجمهور.. لماذا يصر إنزاغي على ضم داروين نونيز لنادي الهلال؟

وضع نادي الهلال السعودي تدعيم خط الهجوم بلاعب جديد مميز على رأس أولوياته في الانتقالات الصيفية الحالية قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وتحرك الهلال في وقت سابق لضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي وبنيامين سيسكو مهاجم لايبزيغ الألماني، ولكن المحاولات الزرقاء باءت بالفشل.

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وشهدت الساعات الماضية ظهور اسم اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي كأحد أبرز المرشحين لتدعيم خط هجوم الهلال بطلب من المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني للفريق السعودي.

ورغم أن نونيز لم يقدم أفضل مستوياته مع ليفربول لدرجة أنه تحول إلى مادة للانتقادات من جانب جماهير الريدز في أغلب المباريات التي يشارك بها، إلا أنه بات مطلوبا من قبل المدرب الإيطالي.

ويستعرض "إرم نيوز" سر رغبة إنزاغي في التعاقد مع داروين نونيز نجم ليفربول:

صفقة عالمية

يتحرك الهلال لتلبية طلب إنزاغي بكل قوة من خلال حسم صفقة نونيز في أسرع وقت ممكن.

صفقة نونيز تعد عالمية بكل المقاييس فهو لاعب قادم من صفوف بطل الدوري الإنجليزي ونجم دولي في منتخب أوروغواي.

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وسبق أن لعب نونيز في صفوف بينارول الأوروغوياني بجانب ألميريا الإسباني وبنفيكا البرتغالي قبل رحيله إلى ليفربول في يوليو 2022.

ويرتبط نونيز صاحب الـ 26 عاماً بعقد مع ليفربول حتى عام 2028، ولعب النجم الأوروغوياني 143 مباراة بقميص الريدز وسجل 40 هدفاً وقدم 26 تمريرة حاسمة.

قطعة مناسبة لأفكار إنزاغي

النقطة الرئيسية في هذه الصفقة تتمثل في كون نونيز قطعة مناسبة لتطبيق أفكار المدرب الإيطالي إنزاغي.

ولا يختلف اثنان على كون نونيز ليس المهاجم الذي يملك قدرات تهديفية كبيرة أو التسجيل بمعدلات عالية مثل إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني وهاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني.

كل هذه الأسماء تحرز في الموسم ما يزيد عن 30 هدفاً، نونيز لا يستطيع تسجيل هذا الكم من الأهداف إلا أنه مهم للغاية لأفكار إنزاغي الذي يعتمد بشكل كبير على أسلوب الضغط العالي.

نونيز يجيد تنفيذ الضغط العالي والاستفادة من قدراته البدنية بخلاف أنه يملك مميزات تكتيكية مهمة بجانب التسديدات بعيدة المدى والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط وتسلم الكرة في عمق الملعب حال إرسال كرات طولية إليه.

هذه العوامل ستجعل نونيز لاعباً مميزاً في خط الهجوم الأزرق حال اكتمال الصفقة.

صغر السن

النقطة المهمة أيضاً في هذه الصفقة تتمثل في صغر سن نونيز والذي يبلغ 26 عاماً وبالتالي أمامه سنوات طويلة للعطاء داخل الملعب.

نونيز سيكون حلاً مثالياً لقيادة هجوم الهلال وبدء مرحلة ما بعد "ميتروفيتش" في ظل الاستقرار على رحيل النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي يعاني بسبب كثرة الإصابات.

ومع رحيل ميتروفيتش الذي تخطى الثلاثين عاماً، فإن استقدام نونيز سيكون خطوة مهمة لخفض معدلات أعمار لاعبي الفريق.