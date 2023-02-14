رجال الأمن دخلوا الملعب.. لويس سواريز يتسبب في أزمة كبيرة خلال مباراة غريميو وأفينيدا (فيديو)

ونجح غريميو في انتزاع الفوز 2-صفر، إذ ضاعف إيفرتون تقدمه في وقت متأخر من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني.

واستمتع مهاجم أوروغواي بانطلاقة خيالية مع غريميو بعد أن سجل ثلاثية في الشوط الأول ليقود النادي البرازيلي للتتويج بكأس السوبر ريكوبا جاوتشا الشهر الماضي.

وأحرز سواريز، المنضم إلى غريميو في صفقة مجانية عقب مغادرة ناسيونال القادم من أوروغواي، ثلاثة أهداف خلال 37 دقيقة في الفوز 4-1 على ساو لويز في مستهل الموسم الجديد.

وهذه المرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 التي يسجل فيها سواريز (35 عامًا) ثلاثية في الشوط الأول منذ كان يدافع عن قميص ليفربول أمام نوريتش بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وودع سواريز، الذي لعب أيضًا لأندية أياكس أمستردام وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ناسيونال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أن ساعد نادي طفولته في الفوز بالدوري في أوروغواي.