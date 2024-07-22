نفى الاتحاد الليبي لكرة القدم الشائعات التي راجت حول الجهة التي ستسلم رمز لقب الدوري الممتاز لنادي النصر المتوج باللقب منذ الخميس الماضي، عقب فوزه في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

وباعتبار أن مباريات سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي أقيمت على 3 ملاعب إيطالية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، راجت شائعات على منصات التواصل حول الجهة التي ستشرف على مراسم تتويج النصر باللقب وتسليمه رمز البطولة.

وذهبت بعض التقارير على منصات التواصل إلى أن الاتحاد الليبي سيكون فقط طرفا في مراسم التتويج التي ستقام في إيطاليا، وهو ما نفاه الاتحاد في بيان رسمي نشره خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والإثنين.

وقال الاتحاد الليبي للعبة في بيان نشره على صفحته على منصة "فيسبوك" إنه يتابع ما تتداوله صفحات التواصل الاجتماعي من بث أخبار لإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد دون صدور تصريحات رسمية من الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن تسليم كأس البطل للفريق المتوج بلقب الدوري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024."

ونفى الاتحاد مشاركة أي طرف أجنبي عن الهيكل الكروي الليبي في مراسم التتويج قائلا: إن الاتحاد الليبي بوصفه الطرف المنظم للبطولة سيشرف وحده على مراسم تسليم اللقب وفقا للنظام المعتمد من قبله في السابق، والبروتوكول المعمول به من قبل الفيفا والكاف.

وقال الاتحاد إنه وضع كل الترتيبات التنظيمية اللازمة، لإقامة حفل مراسم تتويج نادي النصر بلقب الدوري بشكل مميز بحضور عدد من الشخصيات الكبيرة في الدولة الليبية، وعدد من الشخصيات الكبيرة في الحكومة الإيطالية، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأضاف أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم هو من سيقدم رمز البطولة لقائد الفريق المتوج (النصر) وذلك يوم غد الثلاثاء 23 يوليو 2024 بملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، بداية من العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي).

يشار إلى أن الجولة الأخيرة من الدوري الليبي، التي ستكون ترتيبية تدور اليوم الإثنين، فيما كان النصر أحرز اللقب رسميا قبل جولة واحدة من النهاية بعد توسيع الفارق عن أقرب ملاحقيه إلى خمس نقاط.