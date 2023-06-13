أول تعليق من مبابي حول رسالته إلى باريس سان جيرمان
حسم النجم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، مصيره مع النادي الفرنسي بشكل نهائي.
وجدد باريس سان جيرمان عقد مبابي في مايو 2022 لمدة موسمين، مع بند يتيح للاعب إمكانية التجديد لموسم ثالث بحيث ينتهي العقد في 2025.
مبابي أخطرَ إدارة باريس سان جيرمان بأنه لن يفعل بند تجديد عقده لعام إضافي؛ ما يعني إمكانية رحيله الصيف المقبل مجانًا إلى أي ناد يريده، وهو أمر لطالما رفضه النادي.
ويرفض باريس سان جيرمان خروج كيليان مبابي بشكل مجاني، وبالتالي أصبح النادي أمام خيارَين، إما بيع اللاعب هذا الصيف وإما إجراء مفاوضات أخرى لتجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل.
ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية بيانًا نقلا عن مبابي قال فيه: "تم إبلاغ مجلس الإدارة منذ 15 يوليو 2022 بقراري بعدم التمديد إلى ما بعد عام 2024".
وأضاف: "الرسالة المرسلة كانت تهدف فقط إلى تأكيد ما قلته لهم بالفعل".
واختتم: "لم أناقش أبداً خيار تجديد العقد مع باريس".
يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن باريس سان جيرمان فوجئ بأن مبابي أرسل رسالته لإحدى وسائل الإعلام قبل أن يرسل نسخة إلى النادي.
وقد يجبر قرار مبابي باريس سان جيرمان على التفكير في بيعه هذا الصيف للحصول على عائد مادي وتجنب رحيله مجانًا دون أي مقابل، ومن المعروف أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز يريدان التعاقد مع اللاعب الشاب.