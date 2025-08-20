بشرى سارة لنادي الزمالك حول أزمة الأرض "التاريخية"

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الأزمة التي اندلعت بشأن قيام وزارة الإسكان بسحب أرض النادي الأبيض في مدينة 6 أكتوبر في طريقها للحل بشكل نهائي.

وكان نادي الزمالك أعلن، يوم الاثنين، أنه تم سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، بقرار من وزارة الإسكان.

وأصدرت وزارة الإسكان بدورها بيانا رسميا لتوضح الحقائق الخاصة بأزمة أرض النادي الأبيض ولماذا أقدمت على سحب تراخيصها، مشيرة إلى أنه تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لنادي الزمالك لعدم إثبات الجدية في التنفيذ.

كان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أكد بدوره على أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق ويتم التواصل مع الجهات المعنية كافة، والقيام باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره مع موافاة جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية بالتطورات أولًا بأول.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه تم التوصل لحل بشأن أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر.

وأضاف: "نادي الزمالك سيتسلم الرخصة الخاصة بالأرض ويقوم باستكمال بناء المنشآت المتفق عليها".

وتابع المصدر: "إدارة الزمالك قامت بعقد جلسة مع مسؤولي وزارة الإسكان وتم حل الأمر".

كان حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، كشف عن تفاصيل جلسة جمعته بوزير الإسكان، مؤكدا أنه تم تقديم أوراق تخص موعد استلام الأرض ومواعيد التراخيص ومواعيد المهلة الخاصة بالنادي أيضا وبعض الأوراق الأخرى.

وتابع: "هناك جلسة أخرى جرى تحديد موعدها وستكون يوم الخميس مع وزارة الإسكان من أجل مناقشة هذا الملف، والسبيل الوحيد للزمالك للخروج من أزماته هو الاستثمار في أرض 6 أكتوبر، ونتحرك في هذا الملف بما يتيحه لنا القانون، ووزير الإسكان وعد بدراسة الملف بشكل جيد، وأكد أن الأمور ستكون خيرا لصالح نادي الزمالك".