أهداف مباراة الهلال ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية (فيديو)
ريال مدريد أكثر ناد تتويجا بلقب كأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب أحرزها في نسخ 2014 و2016 و2017 و2018.
تقدم المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لريال مدريد في مباراته أمام الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.
وبعد تمريرات قصيرة بين لاعبي ريال مدريد، مرر كريم بنزيما الكرة إلى فينيسيوس ليضعها في مرمى الحارس عبدالله المعيوف في الدقيقة 13.
وأضاف فيدي فالفيردي ثاني أهداف ريال مدريد في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وتأهل ريال مدريد للنهائي بعد الفوز 4/1 على الأهلي المصري، في حين تغلب الهلال 3/2 على فلامنغو في نصف النهائي.
وريال مدريد أكثر ناد تتويجا بلقب كأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب أحرزها في نسخ 2014 و2016 و2017 و2018.
بينما لم يسبق للهلال أن توج بلقب المسابقة، وهذه أول نهائي له في مونديال الأندية.