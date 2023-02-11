أهداف مباراة الهلال ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية (فيديو)

تقدم المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لريال مدريد في مباراته أمام الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.

وبعد تمريرات قصيرة بين لاعبي ريال مدريد، مرر كريم بنزيما الكرة إلى فينيسيوس ليضعها في مرمى الحارس عبدالله المعيوف في الدقيقة 13.

وأضاف فيدي فالفيردي ثاني أهداف ريال مدريد في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.