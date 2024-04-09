رد صادم من إنريكي بشأن مبابي قبل مواجهة برشلونة

وبلغ باريس سان جيرمان الدور قبل النهائي لآخر مرة في 2021 ومع اقترابه من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي وصعوده لنهائي كأس فرنسا سيتحول تركيز الفريق الآن إلى المنافسة التي يريد النادي الفوز بها أكثر من أي بطولة أخرى.

وقال لويس إنريكي قبل مواجهة برشلونة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أعتقد أنك تسأل عن لاعب واحد لكني أريد التحدث عن الفريق لأنني أعتقد أن هذا أكثر إثارة للاهتمام".

وأضاف: "نحن في موقف جيد هذا الموسم. العقلية الجماعية قوية للغاية".

كما قال المدرب إن باريس سان جيرمان لا يزال يسعى للفوز بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه يحتاج إلى أن يتغلب الطموح على الضغوط أمام برشلونة في ذهاب دور الثمانية.