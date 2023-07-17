تقرير: باريس سان جيرمان مهدد بخسارة مالية كبيرة حال رحيل مبابي مجانا الصيف المقبل

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" أن باريس سان جيرمان مهدد بخسارة مالية كبيرة حال رحيل نجمه الأول كيليان مبابي الصيف المقبل.

ويرتبط مبابي بالانتقال لريال مدريد بعدما أبلغ إدارة ناديه أنه لن يفعل بند تمديد العقد حتى يونيو 2025، وينتهي العقد الحالي في يونيو 2024.

وقد يضطر باريس سان جيرمان لبيع مبابي مجانا هذا الصيف للحصول على عائد مادي وتجنب رحيل اللاعب مجانا بعد عام واحد.