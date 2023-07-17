تقرير: باريس سان جيرمان مهدد بخسارة مالية كبيرة حال رحيل مبابي مجانا الصيف المقبل
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" أن باريس سان جيرمان مهدد بخسارة مالية كبيرة حال رحيل نجمه الأول كيليان مبابي الصيف المقبل.
ويرتبط مبابي بالانتقال لريال مدريد بعدما أبلغ إدارة ناديه أنه لن يفعل بند تمديد العقد حتى يونيو 2025، وينتهي العقد الحالي في يونيو 2024.
وقد يضطر باريس سان جيرمان لبيع مبابي مجانا هذا الصيف للحصول على عائد مادي وتجنب رحيل اللاعب مجانا بعد عام واحد.
وعاد مبابي، اليوم الإثنين، إلى باريس سان جيرمان حيث سيبدأ الاستعداد للموسم الجديد، بعد إجازة كان الحديث خلالها عن مستقبل اللاعب.
وبحسب "ذا أتلتيك"، فإن باريس سان جيرمان يخاطر بالإبقاء على مبابي الموسم المقبل ثم رحيله مجانا في 2024.
وبحسب الصحيفة، فإن رحيل مبابي المجاني الصيف المقبل قد يجبر باريس سان جيرمان على بيع لاعبين آخرين لتجنب تجاوز قانون اللعب المالي النظيف.
وأكدت الصحيفة أن رحيل مبابي، مجانا، صيف 2024، سيؤثر على سوق انتقالات باريس سان جيرمان بشكل كبير، وسيجبر النادي على إيقاف بعض الصفقات مثل صفقة لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا.
وسيعاني باريس سان جيرمان عجزًا قدره 175 مليون يورو حال رحيل مبابي مجانا الصيف المقبل.
وكان مبابي البالغ من العمر 24 عاما قريبا من ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة مجانية، لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع اللاعب بالتجديد حتى 2024 مع بند يتيح له التمديد حتى 2025.
لكن مع رفض مبابي تفعيل بند التجديد، وإعلان رغبته في البقاء مع باريس سان جيرمان حتى صيف العام المقبل، مقابل تأكيد ناصر الخليفي رئيس النادي على استحالة رحيل اللاعب مجانا الصيف المقبل، حيث قال: "لا يمكننا السماح لأفضل لاعب في العالم بالمغادرة مجانًا. هذا مستحيل"، تبقى الإثارة مشتعلة بشأن مستقبل مبابي.
وقالت "ذا أتلتيك"، إن مبابي يحصل على راتب سنوي قدره 40 مليون يورو من باريس سان جيرمان، إلى جانب مكافأة التجديد ومكافأة الولاء، ونقلت عن صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن راتب مبابي سيصل إلى 630 مليون يورو (قبل الضرائب) حال بقاء اللاعب حتى يونيو 2025.