شهدت مفاوضات انتقال سعود عبد الحميد، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، إلى فريق روما الإيطالي تطورًا لافتًا.

وكشفت قناة SBC السعودية عن تمسك سعود عبد الحميد بالرحيل عن نادي الهلال وقبول عرض روما لخوض تجربة اللعب في الدوري الإيطالي.

وأشارت إلى أن سعود عبد الحميد سيغادر إلى العاصمة الإيطالية بنهاية الأسبوع الجاري من أجل إتمام المفاوضات مع نادي روما وتوقيع العقود بشكل رسمي.

ويغيب اللاعب عن صفوف الهلال في مباراة الأخدود يوم السبت المقبل بالجولة الأولى للدوري السعودي.

وجاء قرار اللاعب، رغم الجلسة التي عقدها مع الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال لإثنائه عن فكرة الرحيل وإقناعه بالتجديد للفريق.

ويرتبط سعود عبد الحميد بعقد مع الهلال يمتد حتى صيف 2025، ولكن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق والاكتفاء بما قدمه مع خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية.

وانضم اللاعب صاحب الـ 25 عامًا إلى نادي الهلال قادمًا من نادي الاتحاد في شهر يناير 2022.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الهلال طالبت لجنة الاستقطاب بدعم التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي وتسهيل رحيل البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر.

ودخل نادي الهلال في مفاوضات مبدئية مع ألكسندر أرنولد نجم ليفربول الإنجليزي بجانب ثنائي مانشستر سيتي جواو كانسيلو وكايل ووكر.