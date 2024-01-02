كل ما نعرفه عن استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة

كشف اتحاد الكرة المصري عن أحدث صور لاستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيستضيف تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي ستقام في كوت ديفوار.

وانطلق، اليوم الثلاثاء، معسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة والمستمر حتى 9 يناير، تتخلله مباراة ودية، يوم 7، أمام تنزانيا على استاد القاهرة الدولي.

وتحتضن كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية برفقة كل من: غانا، وموزمبيق، ومنتخب الرأس الأخضر، ويفتتح الفراعنة مواجهاته، يوم 14 يناير الجاري، أمام موزمبيق على ملعب فيليكس هوفويت بواني.