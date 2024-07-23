وجه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، صدمة إلى نادي الاتحاد السعودي، الذي يرغب في التعاقد مع كيفين دي بروين نجم السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال دي بروين، الذي ينتهي عقده في 2025، الشهر الماضي إنه لا يستبعد الرحيل، لكن غوارديولا يعتقد أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات في 30 أغسطس آب المقبل.

وعلى الفور نفى غوارديولا، التقارير التي تربط كيفن دي بروين بالابتعاد عن النادي وسط تكهنات بأن لاعب الوسط البلجيكي قد ينتقل إلى اللعب في السعودية.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي بجامعة ولاية نورث كارولاينا، أمس الاثنين، قبل المباراة الافتتاحية في جولة الولايات المتحدة ضد سلتيك: "كيفن لن يرحل".

وأضاف: "أنا سعيد بالفريق لسنوات عديدة. لا أعرف ما الذي سيحدث في السوق، إذا غادر شخص ما سنتحدث عن ذلك. لكن بنسبة 85-95 بالمئة سيكون لدينا التشكيلة نفسها.

وتابع: "لقد أحدثنا تأثيرا في السوق (على مر السنين) وكل موقف مختلف. أشعر بالراحة؛ لأن الجودة التي نملكها بالفريق يصعب استبدالها".

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وتعاقدت أندية الدوري السعودي مع 97 لاعبا أجنبيا الموسم الماضي، وتبرز من بين الأسماء التي تلعب في المسابقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (39 عاما) قائد النصر، والمهاجم البرازيلي نيمار (32 عاما) لاعب الهلال.

وكانت تقارير أشارت إلى أن دي بروين وافق على الشروط الشخصية، تمهيدًا لانتقاله إلى نادي الاتحاد.

وينتهي عقد دي بروين مع مانشستر سيتي نهاية موسم 2024-2025.