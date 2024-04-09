بنزيما يحفز لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي (صورة)

ويعد الفرنسي كريم بنزيما هو الهداف التاريخي في مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد، بتسجيله 6 أهداف بقميص الفريق الملكي.

وخاض ريال مدريد 10 مباريات ضد المان سيتي من قبل في دوري أبطال أوروبا، حيث انتصر مانشستر سيتي 4 مباريات، فيما كان الفوز من نصيب ريال مدريد خلال 3 مواجهات، وخيم التعادل على 3 لقاءات.

وكان الصدام الأخير بين مانشستر سيتي وريال مدريد، في نصف نهائي الموسم الماضي، تعادل ريال مدريد 1-1 في الذهاب، وانتصر الفريق الإنجليزي في الإياب 4-0.