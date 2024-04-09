بنزيما يحفز لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي (صورة)
حفّز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، زملاءه السابقين في فريق ريال مدريد، قبيل مواجهتهم المرتقبة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف فريق ريال مدريد الإسباني منافسه فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
ونشر نادي ريال مدريد صورة للاعبيه عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور "إنستغرام"، متمنيًا لهم التوفيق.
وعلق بنزيما بكلمة تشجيعية على المنشور وقال (vamonos).
ويعد الفرنسي كريم بنزيما هو الهداف التاريخي في مواجهات مانشستر سيتي وريال مدريد، بتسجيله 6 أهداف بقميص الفريق الملكي.
وخاض ريال مدريد 10 مباريات ضد المان سيتي من قبل في دوري أبطال أوروبا، حيث انتصر مانشستر سيتي 4 مباريات، فيما كان الفوز من نصيب ريال مدريد خلال 3 مواجهات، وخيم التعادل على 3 لقاءات.
وكان الصدام الأخير بين مانشستر سيتي وريال مدريد، في نصف نهائي الموسم الماضي، تعادل ريال مدريد 1-1 في الذهاب، وانتصر الفريق الإنجليزي في الإياب 4-0.